"السنوار" يوجّه عدّة رسائل خلال مهرجان إنطلاقة حماس الـ35

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس حركة (حماس) في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم الأربعاء، بأن "التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أننا في عام 2023 سنكون أمام استحقاقات وطنية كبرى، بعد صعود اليمين الفاشي إلى الحكم في الكيان".وقال السنوار خلال كلمة له في مهرجان حركة حماس الخامسة والثلاثين إننا: "على وفاق كامل مع كل من يحمل البندقية ليواجه الاحتلال" لافتًا إلى أن "الحكومة الصهيونية القادمة تنذر بتسريع تهويد القدس والانقضاض على الأسرى".وتابع أن: "الشعوب العربية في مونديال قطر أكدت التفافها حول فلسطين والقدس ونبذها لما يسمى إسرائيل وللتطبيع".وشدّد على أن : "الأسرى في سجون الاحتلال هم مفاتيح الاستقرار في المنطقة" مشيرًا إلى أن "الأسرى ليسوا الحلقة الأضعف بل هم محل إجماع وطني".وواصل الحديث: "نمهل الاحتلال وقتاً محدوداً لإتمام صفقة تبادل أسرى أو سنغلق الملف بشكل نهائي وسنجد طريقة أخرى لتحريرهم".وتابع: "نحن لم نختلف استراتيجياً يوماً مع حركة فتح حين كانت ترفع راية الكفاح المسلح واختلفنا فقط على مسار التسوية".وأضاف: "ندعو قيادة السلطة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني"، مكملًا "نرى أن حملة الاعتقالات في الضفة مؤشر على أن قيادة التنسيق الأمني مستمرة في هذا النفق المظلم".وقال السنوار، إننا: "ندعو قيادة السلطة إلى وقف التنسيق الأمني والتوافق على برنامج لمقاومة حكومة الاحتلال الفاشي".كما ووجّه رسالة إلى الفلسطينيين داخل أراضي 48: قائلًا: "رصوا صفوفكم ووحدوا جبهتكم لمواجهة الفاشية الصهيونية".وأكد رئيس حركة حماس في غزة على أن الحاضنة الشعبية للمقاومة يجب أن تكون قادرة على مواصلة الطريق حتى التحرير والعودة.