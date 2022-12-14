أول تعليق من حركة حماس على كلمة الضيف بمهرجان الانطلاقة الـ 35

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على الكلمة التي ألقاها قائد هيئة أركان كتائب القسام، محمد الضيف، خلال مهرجان الانطلاقة الـ 35.



وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "الكلمة الجامعة للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف في مهرجان المقاومة، تؤكد على الثبات على مسار المقاومة، وحفظ عهدة الشهداء، وانخراط الكل في فلسطين وجماهير الأمة في معركة تحرير فلسطين، وأن الاحتلال إلى زوال فهو عاجز على الدوام من الانتصار على شعبنا في معركة الإرادات لأننا أصحاب الأرض والتاريخ والحق".

وألقى الضيف، كلمة خلال مهرجان انطلاق الحركة الـ 35.





وقال الضيف في كلمة مسجلة بثتها حركة حماس على الحشد الجماهيري في المهرجان: "سلام عليكم يا أهل الشهداء والجرحى والمصابين والأسرى والمبعدين وعهداً أن نواصل طريق الشهداء حتى نلقى الله مقبلين غير مدبرين".





وأضاف: "يا أهلنا يا شعبنا طوبى لكم شرف السبق في كل مواطن الجهاد فأنتم السابقون السابقون قدمتم للمقاومة فلذات الأكباد".





ووجه الضيف رسالة إلى الاحتلال وقال: "أيها الغرباء عن أرضنا لقد عجز أباؤكم المؤسسون وهم في قمة جبروتهم وانتمائهم لفكرة الصهيونية الخبيثة عن استئصال شعبنا أو طمس هويتنا فأنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه آباؤكم وستكون نهايتكم وزوال كيانكم وكنسكم عن أرضنا هي غنيمتنا ووعد ربنا الذين لن يتأخر عنكم بإذن الله".





وختم: لتتوحد كل الرايات ولتلتئم كل الجبهات ولتفتح كل الساحات لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة وهي تحرير فلسطين.