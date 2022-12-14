المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينشر تفاصيل استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين





وقال المركز في بيان له،: "قتلت طفلة فلسطينية، واعتقل ثلاثة مواطنين، منهم شقيقان، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، الحي الشرقي لمدينة جنين، في عمق المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية".





ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 10:11 مساء يوم الأحد الموافق 11/12/2022، تسللت قوة إسرائيلية خاصة (من وحدة اليمام) إلى الحي الشرقي في مدينة جنين، مستخدمة في عملية التسلل باص افيكو لون أبيض مغلق. تمركزت القوة في محيط منزل وسوبرماركت العبسي في الحي المذكور، قبل أن تداهم السوبرماركت الذي تملكه عائلة حثناوي. لحظة اكتشاف القوات الخاصة اندلع تبادل إطلاق النار مع أفراد من المقاومة الفلسطينية.



وأكمل: "إثر ذلك، توغلت عدة آليات لقوات الاحتلال لمساندة الوحدات الخاصة، واعتلى بعض أفرادها أسطح عدد من البنايات العالية، وحولتها إلى مراكز للقناصة، الذين كانوا يطلقون النار بين الحين والآخر. بعد نحو ساعة، انسحبت تلك القوات بعدما اعتقلت ثلاثة مواطنين، منهم شقيقان من عائلة حنثاوي كانوا داخل السوبرماركت الذي تعرض للمداهمة".



وتابع المركز في بيانه: "بعد انسحاب قوات الاحتلال بحوالي نصف ساعة، عثر على الطفلة جنى مجدي عصام عساف زكارنة،15عاماً، جثة هامدة وحولها دماء على سطح منزل عائلتها، المكون من طابق واحد، وتبين أنها مصابة بعيار ناري في الرأس، وقدر الأهالي أنها رصاصة أطلقها أحد قناصة قوات الاحتلال الذين كانوا يتمركزون في عدد من البنايات السكنية، ضمنها بناية قيد الإنشاء مكونة من سبعة طوابق، تقع مقابل منزل عائلة زكارنة".



وختم: "نقلت الطفلة إلى مستشفى الدكتور خليل سليمان في مدينة جنين، وأكدت الطواقم الطبية نبأ مقتلها متأثرة بإصابتها بعيار ناري في الرأس. وأفاد باحث المركز أن الطفلة جنى حولت إلى معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس، وبعد عملية التشريح تبين وفق ما أبلغت الطواقم الطبية الباحث أن عملية إطلاق النار تمت من سلاح m16 من مسافة لا تقل عن 300 متر، وتبين أن الطفلة أصيبت بخمسة أعير نارية نافذة، أربعة منها أصابت الكتفين والرقبة، والخامسة اخترقت رأسها من الجهة اليمنى ونفذت من الجهة اليسرى، وبقيت بعض الشظايا في الرأس، ما يدلل على أن المقذوف المستخدم متفجر، وهو نوع مستخدم من قوات الاحتلال".









وفي بيان للناطق باسم جيش الاحتلال أعلن أنه "في مدينة جنين اعتقلت قوات الأمن ثلاثة مطلوبين أمنيين. خلال النشاط ألقى بعض المشتبه فيهم العبوات الناسفة وأطلقوا النار بشكل مكثف نحو القوات التي ردت بإطلاق نار نحو مسلحين تم رصدهم في المنطقة. لقد وردت تقارير عن مقتل فتاة فلسطينية ويتم فحص ظروف الحادث".









يجدد المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، وحماية المدنيين الفلسطينيين، ويحث الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة على الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.





رام الله - دنيا الوطننشر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تفاصيل استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين فجر الإثنين.