شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع ليوم غدٍ الخميس.

وأوضحت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة، والثامنة، والتاسعة حتى الرقم (120) من الكشف رقم (40/2022)، بالإضافة للحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (48/2022).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت الوزارة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف السفر للتحميل اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية للتحميل اضغط هنا

أخبار ذات صلة

دوّاس يلتقي مدير&#34;معهد البحوث&#34; وقطاع فلسطين لدى &#34;الجامعة العربية&#34; لبحث أوضاع الطلبة الفلسطينيين

دوّاس يلتقي مدير"معهد البحوث" وقطاع فلسطين لدى "الجامعة العربية" لبحث أوضاع الطلبة الفلسطينيين

النضال الشعبي تدين تقييد حماس للاجتماعات

النضال الشعبي تدين تقييد حماس للاجتماعات

السنوار يهدد بإغلاق ملف تبادل الأسرى لهذا السبب

السنوار يهدد بإغلاق ملف تبادل الأسرى لهذا السبب

شاهد بالصور: كتائب القسام تكشف عن سلاح الجندي الإسرائيلي هدار جولدن

شاهد بالصور: كتائب القسام تكشف عن سلاح الجندي الإسرائيلي هدار جولدن

&#34;السنوار&#34; يوجّه عدّة رسائل خلال مهرجان إنطلاقة حماس الـ35

"السنوار" يوجّه عدّة رسائل خلال مهرجان إنطلاقة حماس الـ35

&#34;العمل&#34;: الاقتصاد الفلسطيني يخسر نحو مليار و200 مليون شيكل سنوياً بسبب سماسرة التصاريح

"العمل": الاقتصاد الفلسطيني يخسر نحو مليار و200 مليون شيكل سنوياً بسبب سماسرة التصاريح

أول تعليق من حركة حماس على كلمة الضيف بمهرجان الانطلاقة الـ 35

أول تعليق من حركة حماس على كلمة الضيف بمهرجان الانطلاقة الـ 35

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينشر تفاصيل استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينشر تفاصيل استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

&#34;دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية&#34; ترحب بالتصويت على تجديد التفويض لـ(أونروا)

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ترحب بالتصويت على تجديد التفويض لـ(أونروا)

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز دور منتدى سيدات الأعمال

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز دور منتدى سيدات الأعمال

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة قتل جنى زكارنة

"العربية الفلسطينية" تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة قتل جنى زكارنة

فلسطين تشارك في مؤتمر المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي بالقاهرة

فلسطين تشارك في مؤتمر المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي بالقاهرة

حركة المقاطعة (BDS) تطلق حملة مقاطعة ضد متاجر (كارفور) الفرنسية

حركة المقاطعة (BDS) تطلق حملة مقاطعة ضد متاجر (كارفور) الفرنسية

&#34;المبادرة الوطنية&#34; تدعو إلى تلبية مطالب المعلمين

"المبادرة الوطنية" تدعو إلى تلبية مطالب المعلمين

وزير الداخلية يشارك في المؤتمر التخصصي بجامعة الاستقلال حول التعذيب النفسي

وزير الداخلية يشارك في المؤتمر التخصصي بجامعة الاستقلال حول التعذيب النفسي

منوعات

شاهد.. نيللي كريم تكشف ما تخشاه في رمضان المقبل

شاهد.. نيللي كريم تكشف ما تخشاه في رمضان المقبل

شاهد.. تفاعل زوجة تامر حسني وابنته في حفله بالدوحة

شاهد.. تفاعل زوجة تامر حسني وابنته في حفله بالدوحة

تعرف على حكم المحكمة في قضية خلع علا غانم لزوجها

تعرف على حكم المحكمة في قضية خلع علا غانم لزوجها

شاهد.. ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل من جديد

شاهد.. ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل من جديد

بعد سيلين ديون جوليا روبرتس تعلن إصابتها أيضا بمرض نادر

بعد سيلين ديون جوليا روبرتس تعلن إصابتها أيضا بمرض نادر

الموت يفجع حاتم العراقي ونجوم العراق يواسونه

الموت يفجع حاتم العراقي ونجوم العراق يواسونه

شاهد.. شيرين رضا تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن حفل زفاف ابنتها

شاهد.. شيرين رضا تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن حفل زفاف ابنتها

بالصور.. أحلام تعلّق على تصريحات حنان شوقي حول تقبيل يد زوجها

بالصور.. أحلام تعلّق على تصريحات حنان شوقي حول تقبيل يد زوجها

أول صورة لفرح يوسف بعد خضوعها لجراحة دقيقة

أول صورة لفرح يوسف بعد خضوعها لجراحة دقيقة

بالصور.. حسين الجسمي يعلن عقد قرانه

بالصور.. حسين الجسمي يعلن عقد قرانه

عربي

السعودية وبريطانيا توقّعان &#34;خطة تعاون دفاعي بين البلدين&#34;

السعودية وبريطانيا توقّعان "خطة تعاون دفاعي بين البلدين"

تفاصيل برنامج زيارة الرئيس المصري إلى واشنطن

تفاصيل برنامج زيارة الرئيس المصري إلى واشنطن

إحالة الرئيس الموريتاني السابق و11 متهمًا لمحكمة الفساد

إحالة الرئيس الموريتاني السابق و11 متهمًا لمحكمة الفساد

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين