شؤون فلسطينية

تفاصيل كلمة قائد القسام محمد الضيف بمهرجان انطلاقة حماس الـ 35

تفاصيل كلمة قائد القسام محمد الضيف بمهرجان انطلاقة حماس الـ 35
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقى قائد هيئة أركان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمد الضيف، كلمة خلال مهرجان انطلاق الحركة الـ 35.

وقال الضيف في كلمة مسجلة بثتها حركة حماس على الحشد الجماهيري في المهرجان: "سلام عليكم يا أهل الشهداء والجرحى والمصابين والأسرى والمبعدين وعهداً أن نواصل طريق الشهداء حتى نلقى الله مقبلين غير مدبرين".

وأضاف: "يا أهلنا يا شعبنا طوبى لكم شرف السبق في كل مواطن الجهاد فأنتم السابقون السابقون قدمتم للمقاومة فلذات الأكباد".

ووجه الضيف رسالة إلى الاحتلال وقال: "أيها الغرباء عن أرضنا لقد عجز أباؤكم المؤسسون وهم في قمة جبروتهم وانتمائهم لفكرة الصهيونية الخبيثة عن استئصال شعبنا أو طمس هويتنا فأنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه آباؤكم وستكون نهايتكم وزوال كيانكم وكنسكم عن أرضنا هي غنيمتنا ووعد ربنا الذين لن يتأخر عنكم بإذن الله".

وختم: لتتوحد كل الرايات ولتلتئم كل الجبهات ولتفتح كل الساحات لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة وهي تحرير فلسطين.


 


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