شؤون فلسطينية

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز دور منتدى سيدات الأعمال

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز دور منتدى سيدات الأعمال
رام الله - دنيا الوطن
وقع برنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك "تصدير" الممول
من القنصلية البريطانية في القدس، ومنتدى سيدات الأعمال مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات المنتدى ودعم سيدات الأعمال.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم برعاية وحضور وزير الاقتصاد الوطني ووزيرة شؤون المرأة.

وسيتم بدأ التعاون من خلال دعم "تصدير" في تعزيز قدرة المنتدى من خلال عدة أنشطة تصب في دعم أعضائها ورفع قدرات مجموعة من الشركات وتدريب عدد من السيدات لزيادة مهاراتهن في القيادة والحوكمة والذي يهدف إلى دعم تمثيل النساء في المناصب القيادية ومجالس الإدارة.

وأكد وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، على التعاون المشترك مع البرنامج وأهمية هذه الأنشطة التي ستساهم في زيادة نمو الاقتصاد في فلسطين من خلال تعزيز دور النساء وتمكين الشركات وخاصة المملوكة من النساء في الأسواق الدولية.

وأشاد الوزير ببرنامج تصدير والذي يهدف إلى زيادة وتطوير الصادرات الفلسطينية وتحقيق النمو الاقتصادي ، من خلال العمل مع الوزارة ووزارة المالية وبالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وشركات التصدير.

بدورها ثمنت وزيرة شؤون المرأة، أمل حمد، التعاون المشترك وأهمية هذه الأنشطة لتعزيز دور المنتدى في الاقتصاد ورفع مستوى القيادة لسيدات الأعمال، الأمر الذي سيعمل إلى تعزيز مشاركة النساء في رفع مستوى الاقتصاد الفلسطيني.

وفي هذا السياق، عبرت رئيسة مجلس إدارة المنتدى، السيدة شعاع مرار، إننا فخورون بالأنشطة التي يعمل عليها البرنامج بشكل عام، لما لها من أثر كبير على تنمية قطاع العمل الفلسطيني مبينه ان .التعاون والعمل مع برنامج تصدير يأتي ضمن سياق
تنفيذ استراتيجية المنتدى التي تم اعدادها مؤخراً، وبمباركة وزارتي الاقتصاد وشؤون المرأة.

وأشارت إلى أهمية الأنشطة التي سيعمل عليها البرنامج لتعزيز دور المنتدى في زيادة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي من خلال رفع كفاءة وأداء الشركات المملوكة من النساء على المستوى المحلي والدولي

بدوره، أوضح محمد نسيبه، نائب رئيس برنامج تصدير، أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية البرنامج لتعزيز وزيادة الصادرات الفلسطينية بشكل عام من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز دور المنتدى بشكل خاص، وتعزيز دور النساء في الاقتصاد.

وأوضح نسيبه أن البرنامج يهدف أيضا الى تمكين بيئة الاعمال من خلال العمل مع مؤسسات القطاع الفلسطيني والجمارك الفلسطينية، بالإضافة الى شركات القطاع الخاص بشكل مباشر، لافتا إلى أنه يمكن تقديم منح بمبلغ يصل حتى 70 ألف جنيه
إسترليني لكل شركة مؤهّلة لتطوير وتوسيع قدراتها التصديرية.

أخبار ذات صلة

دوّاس يلتقي مدير&#34;معهد البحوث&#34; وقطاع فلسطين لدى &#34;الجامعة العربية&#34; لبحث أوضاع الطلبة الفلسطينيين

دوّاس يلتقي مدير"معهد البحوث" وقطاع فلسطين لدى "الجامعة العربية" لبحث أوضاع الطلبة الفلسطينيين

النضال الشعبي تدين تقييد حماس للاجتماعات

النضال الشعبي تدين تقييد حماس للاجتماعات

السنوار يهدد بإغلاق ملف تبادل الأسرى لهذا السبب

السنوار يهدد بإغلاق ملف تبادل الأسرى لهذا السبب

شاهد بالصور: كتائب القسام تكشف عن سلاح الجندي الإسرائيلي هدار جولدن

شاهد بالصور: كتائب القسام تكشف عن سلاح الجندي الإسرائيلي هدار جولدن

&#34;السنوار&#34; يوجّه عدّة رسائل خلال مهرجان إنطلاقة حماس الـ35

"السنوار" يوجّه عدّة رسائل خلال مهرجان إنطلاقة حماس الـ35

&#34;العمل&#34;: الاقتصاد الفلسطيني يخسر نحو مليار و200 مليون شيكل سنوياً بسبب سماسرة التصاريح

"العمل": الاقتصاد الفلسطيني يخسر نحو مليار و200 مليون شيكل سنوياً بسبب سماسرة التصاريح

أول تعليق من حركة حماس على كلمة الضيف بمهرجان الانطلاقة الـ 35

أول تعليق من حركة حماس على كلمة الضيف بمهرجان الانطلاقة الـ 35

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينشر تفاصيل استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينشر تفاصيل استشهاد طفلة فلسطينية خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

&#34;دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية&#34; ترحب بالتصويت على تجديد التفويض لـ(أونروا)

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ترحب بالتصويت على تجديد التفويض لـ(أونروا)

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز دور منتدى سيدات الأعمال

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز دور منتدى سيدات الأعمال

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة قتل جنى زكارنة

"العربية الفلسطينية" تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جريمة قتل جنى زكارنة

فلسطين تشارك في مؤتمر المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي بالقاهرة

فلسطين تشارك في مؤتمر المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي بالقاهرة

حركة المقاطعة (BDS) تطلق حملة مقاطعة ضد متاجر (كارفور) الفرنسية

حركة المقاطعة (BDS) تطلق حملة مقاطعة ضد متاجر (كارفور) الفرنسية

&#34;المبادرة الوطنية&#34; تدعو إلى تلبية مطالب المعلمين

"المبادرة الوطنية" تدعو إلى تلبية مطالب المعلمين

وزير الداخلية يشارك في المؤتمر التخصصي بجامعة الاستقلال حول التعذيب النفسي

وزير الداخلية يشارك في المؤتمر التخصصي بجامعة الاستقلال حول التعذيب النفسي

منوعات

شاهد.. نيللي كريم تكشف ما تخشاه في رمضان المقبل

شاهد.. نيللي كريم تكشف ما تخشاه في رمضان المقبل

شاهد.. تفاعل زوجة تامر حسني وابنته في حفله بالدوحة

شاهد.. تفاعل زوجة تامر حسني وابنته في حفله بالدوحة

تعرف على حكم المحكمة في قضية خلع علا غانم لزوجها

تعرف على حكم المحكمة في قضية خلع علا غانم لزوجها

شاهد.. ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل من جديد

شاهد.. ملكة جمال كرواتيا تثير الجدل من جديد

بعد سيلين ديون جوليا روبرتس تعلن إصابتها أيضا بمرض نادر

بعد سيلين ديون جوليا روبرتس تعلن إصابتها أيضا بمرض نادر

الموت يفجع حاتم العراقي ونجوم العراق يواسونه

الموت يفجع حاتم العراقي ونجوم العراق يواسونه

شاهد.. شيرين رضا تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن حفل زفاف ابنتها

شاهد.. شيرين رضا تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن حفل زفاف ابنتها

بالصور.. أحلام تعلّق على تصريحات حنان شوقي حول تقبيل يد زوجها

بالصور.. أحلام تعلّق على تصريحات حنان شوقي حول تقبيل يد زوجها

أول صورة لفرح يوسف بعد خضوعها لجراحة دقيقة

أول صورة لفرح يوسف بعد خضوعها لجراحة دقيقة

بالصور.. حسين الجسمي يعلن عقد قرانه

بالصور.. حسين الجسمي يعلن عقد قرانه

عربي

السعودية وبريطانيا توقّعان &#34;خطة تعاون دفاعي بين البلدين&#34;

السعودية وبريطانيا توقّعان "خطة تعاون دفاعي بين البلدين"

تفاصيل برنامج زيارة الرئيس المصري إلى واشنطن

تفاصيل برنامج زيارة الرئيس المصري إلى واشنطن

إحالة الرئيس الموريتاني السابق و11 متهمًا لمحكمة الفساد

إحالة الرئيس الموريتاني السابق و11 متهمًا لمحكمة الفساد

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين