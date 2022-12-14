فلسطين تشارك في مؤتمر المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطنشاركت فلسطين ممثلة بوكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصري صالح، ممثلا عن الوزير محمود أبو مويس، في مؤتمر المنظمة العربية لشبكات البحث العلمي (e-age22) المنعقد في القاهرة، يرافقه مدير عام التطوير والبحث العلمي في الوزارة شاهر زيود.ويشهد المؤتمر مشاركة عربية وأوروبية واسعة من ممثلي مؤسسات وشبكات البحث العلمي الإقليمية والدولية.وفي كلمته؛ نقل صالح للمشاركين تحيّات الوزير أبو مويس وتمنياته للمؤتمر بالنجاح، مطلعهم على الجهود التي تبذلها وزارة "التعليم العالي" لتطوير شبكة البحوث والعلوم الفلسطينية.وتطرّق للتحدّيات والعقبات التي تواجه المجتمع الأكاديمي والبحثي الفلسطيني؛ بسبب الحصار العسكري والمالي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.وطالب وكيل "التعليم العالي" المؤتمر بدعم الجهود الفلسطينية في تطوير الشبكة البحثية الفلسطينية، والاشتراك بمحركات بحث إقليمية ودولية، مؤكدا دور الشبكة العربية كإطار إقليمي عربي جامع للشبكات العربية، وكأداة للتواصل مع الشبكات الدولية.من جانبه، يُقدّم زيود ورقة في المؤتمر حول واقع التوجّه نحو العلوم مفتوحة المصادر في العالم العربي، كما يقدّم مصطفى جرار من جامعة بيرزيت ورقة علمية خاصة بحوسبة اللغة العربية اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي.إلى ذلك، كرّم رئيس المؤتمر طلال أبو غزالة، فلسطين ممثلة بالوكيل صالح تقديرا لجهود الوزارة القائمة في تطوير شبكة بحثية وطنية والشراكة مع الشبكة البحثية العربية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من خطة الارتقاء بمنظومة البحث العلمي عموما.