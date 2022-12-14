حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع في فلسطين تستنكر انضمام اللاعب المقدسي هزو لنادي صهيوني

رام الله - دنيا الوطناستنكرت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع انضمام اللاعب المقدسي هزو لنادي "صهيونيتستنكر"، مُعلنةً انضمام لاعب كرة الطاولة المقدسي "جاد سمير موسى هزو" والمصنف بطل فلسطين لعام 2022م لنادي "هبوعيل يروشلايم" الصهيوني.وأكدت الحملة أن هذه الجريمة طعنة في ظهر النضال الفلسطيني وما يخوضه المقدسيون من مواجهات شاملة للحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية للقدس، وهي خطوة داعمة للسياسات الصهيونية الرامية لتهويد المدينة المقدسة وتدجين أهلها، وتخلق مبرر للمطبعين من غير الفلسطينيين.وأدانت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع التوصية الصادرة عن الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة باستمرار اللاعب ضمن أعضاء الاتحاد، وتثمن الموقف الوطني الأصيل للاعبين الذين استقالوا بناءً على التوصية التي أصدرها الاتحاد.ودعت الحملة جميع المنظمات والأندية والمحافل الرياضية الفلسطينية والعربية والإسلامية إلى الاستمرار في المقاطعة الرياضية وتوسيعها، وتثبيت ما تم إنجازه خلال مونديال قطر، واعتباره نقطة الارتكاز في المقاطعة الرياضية للاحتلال، والإسراع في تجهيز قوائم الشرف من الرياضيين المناهضين للاحتلال الصهيوني العنصري، وقوائم العار للمطبعين.