السعودية وبريطانيا توقّعان "خطة تعاون دفاعي بين البلدين"

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الدفاع السعودي والبريطاني، اليوم الأربعاء، "خطة تعاون دفاعي بين البلدين"، لبحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي، خلال اجتماعهما في مقر وزارة الدفاع البريطانية.وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بين سلمان، ونظيره بين والاس، وقعا خطة تعاون دفاعي، مؤكدةً أن الخطة تهدف إلى "تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي".ووفق ما أعلنه موقع (سبوتنيك) بالعربي، بأنه كان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي على اتصال هاتفي بينهما مؤخرًا، للبحث في تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.واستعرض خلال الاتصال أوجه العلاقات بين المملكة وبريطانيا، وسُبل تعزيزها وتطويرها، كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وكانت السعودية، قد وافقت الثلاثاء الماضي، على مذكرة تعاون بينها والحكومة البريطانية في مجال الطاقة، وتخطط المملكة المتحدة للتعامل مع سيناريو تنقص فيه إمدادات الغاز بالتزامن مع الطقس البارد في الشتاء، الذي يدوم لأيام عدة، ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي المنظم للصناعة حتى عن المنازل.ووفقا لسيناريو الحكومة الجديد "الأسوأ المعقول"، قد تواجه بريطانيا عجزا في الطاقة الكهربائية يبلغ إجماله نحو سدس ذروة الطلب، حتى بعد تشغيل محطات الفحم الطارئة، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين على تخطيط الحكومة.في ظل هذه التوقعات، قد تسبب درجات الحرارة الأقل من المتوسط وانخفاض واردات الكهرباء من النرويج وفرنسا أزمة مدتها أربعة أيام في كانون الثاني/ يناير، وحينها قد تحتاج المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الغاز.