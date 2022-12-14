شؤون فلسطينية

"المبادرة الوطنية" تدعو إلى تلبية مطالب المعلمين

"المبادرة الوطنية" تدعو إلى تلبية مطالب المعلمين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في يوم المعلم الفلسطيني تثمينها للدور الطليعي للمعلمين والمعلمات، معربة عن اعتزازها بدورهم البارز في تربية و تعليم الأجيال المتعاقبة وتقديرها لصمودهم و مواجهتهم الصعاب و تخطيها في سبيل استمرار المسيرة التعليمية قدما. 

وقالت حركة المبادرة الوطنية، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها وهي تستذكر الشهداء منهم والراحلين الذين قضوا وهم يدافعون عن العلم والتعليم وقد غرسوا القيم السامية والمثل الرفيعة في الأجيال الناشئة وحققوا الإنجازات لفلسطين.  

وتابعت: تتوجه لهم بالتحية و الأخص للمعلمين في مسافر يطا الذين يواصلون التعليم على أنقاض "مدرسة إصفي الأساسية " التي دمرها الاحتلال و كذلك التحية لمدرسة اللبن الثانوية للبنات التي رفضت رفع المستوطنين للعلم الاسرائيلي و أزالته و أعادت رفع علم فلسطين مجددا في فنائها و التحية لأبناء القدس وللفعاليات الرافضة لأسرلة المناهج في مدارسها الذين جميعهم شكلوا نماذجا عظيمة في الصمود و التحدي والإصرار على الوجود الفلسطيني و رفض تزييف الحقيقة . 

وتؤكد حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على أن إحياء هذا اليوم الوطني يجب أن يكون فرصة للارتقاء بالمعلمين الفلسطينيين من خلال تلبية مطالبهم العادلة وتنفيذ الحكومة الفوري للاتفاق الذي عقد معهم، للحفاظ على حقوقهم و عدم المساس بها. 

وفي ذات الوقت أكدت المبادرة الوطنية على ضرورة تجديد الحياة الديمقراطية في اتحاد المعلمين وغيره من الهيئات واللجان التي تمثلهم عبر الانتخابات الديمقراطية و العادلة وتنفيذ الاتفاق الذي تم الوصول له مع ممثليهم لدمقرطة اتحاد المعلمين الفلسطينيين، وبما يضمن توحيد الجهود و بذل المزيد منها خدمة للمعلم و للتعليم و الارتقاء به نحو الأفضل في فلسطين، وكذلك اتاحة المجال أمام الجميع للمشاركة في العطاء و البناء. 

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