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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يزور أمانة لجنة الكومستيك في باكستان

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يزور أمانة لجنة الكومستيك في باكستان
رام الله - دنيا الوطن
أدى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، خلال زيارته الرسمية لجمهورية باكستان الإسلامية، زيارة لمقر اللجنة الدائمة التابعة للمنظمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك) في إسلام أباد يوم 12 ديسمبر 2022.

وتلقى الأمين العام لدى زيارته إحاطة عن البرامج والأنشطة المقبلة للجنة الكومستيك قدمها منسقها العام، الأستاذ الدكتور محمد إقبال شودري، الذي رحب بالأمين العام في زيارته الأولى لمقر هذه اللجنة.

وأعرب حسين إبراهيم طه عن تقديره للمنسق العام وفريقه في الكومستيك لما يقدمونه من مساهمات مهمة في تعزيز العلوم والتكنولوجيا في الدول الأعضاء، والتي أشار إليها الأمين العام باعتبارها عنصراً حاسماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة منظمة التعاون الإسلامي وفي مناطق أخرى.

كما أشاد الأمين العام بالبلد المضيّف، جمهورية باكستان الإسلامية، لالتزامها العميق ومساهمتها السخية في سير العمل في مقر الكومستيك، وذلك منذ إنشائه في إسلام أباد في عام 

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