دولي

أوكرانيا تُسقط طائرات مُسيرة بعد انفجارات في العاصمة

أوكرانيا تُسقط طائرات مُسيرة بعد انفجارات في العاصمة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشو، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 10 طائرات مُسيرة، بعد سماعهم انفجارات وسط العاصمة.

وبيّن كليتشو أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 طائرات مُسيرة من طراز "شاهد" المصنوعة في إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ووفق ما نشره موقع (سكاي نيوز) بالعربية، أنه في وقت سابق، قال رئيس بلدية كييف إن "انفجارات ضربت منطقة شيفتشينكيفسكي، التي تضم مقار وكالات حكومية عديدة بوسط المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء".

وأضاف كليتشكو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تليجرام)، أنه "تم إرسال خدمات الطوارئ. التفاصيل لاحقا"، ويُشار إلى أن روسيا بدأت بضرب البنية التحتية للطاقة الأوكرانية في 10 أكتوبر، وذلك بعد يومين من الهجوم الذي استهدف جسر القرم.

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