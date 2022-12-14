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تفاصيل برنامج زيارة الرئيس المصري إلى واشنطن

تفاصيل برنامج زيارة الرئيس المصري إلى واشنطن
رام الله - دنيا الوطن
صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأفاد راضي بأن السيسي يريد "التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الإفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمي، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا في تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي".

وأشار راضي إلى أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى الولايات المتحدة يتضمن "عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وبحسب ما أعلنه موقع (روسيا اليوم)، فإنه من المقرر "عقد السيسي لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين".

وسيجتمع الرئيس السيسي أيضًا، على هامش القمة، بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفق ما ذكر المتحدث باسم الرئاسةالمصرية.

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