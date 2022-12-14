طالع بيانات الإحصاء.. "جدول غلاء المعيشة" يُسجل انخفاضاً خلال نوفمبر





جاء ذلك نتيجة لانخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 6.50%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.33%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 4.65%، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 8.82%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 4.51%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.55%، و"البنزين" بنسبة 1.28%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 2.69%، وأسعار البيض بنسبة 1.89%.



انخفضت أسعار السلع الآتية في فلسطين لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 15 شيقل/1كغم، والموز والزهرة والملفوف 5 شيقل/1كغم لكل منها، والكاكا والفليفلة الملونة 6 شيقل/1كغم لكل منهما، والكيوي والافوكادو الخشن 10 شيقل/1كغم لكل منهما، والبندورة العناقيد وكوسا المحاشي والسبانخ 7 شيقل لكل منها.



تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، خلال الأشهر الاحدى عشر الأولى من العام 2022 إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.71%، بواقع 4.62% في القدس J1*، وبنسبة 3.70% في الضفة الغربية**، وبنسبة 3.19% في قطاع غزة مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق.



وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين ثاني 2022 مع شهر تشرين ثاني 2021 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 4.30%، بواقع 5.16% في القدس J1*، وبنسبة 4.29% في الضفة الغربية**، وبنسبة 3.78% في قطاع غزة.



الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية



انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة:



سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.57% خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة مع شهر تشرين أول 2022، ويعود ذلك الى انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 10.83%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 9.53%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 6.34%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 5.53%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 4.58%، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 23.70%، وأسعار البيض بنسبة 6.68%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 3.72%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.64%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 1.34%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.23%.



انخفضت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 16 شيقل/1كغم، ولحم الغنم 52 شيقل/1كغم، ولحم العجل 40 شيقل/1كغم، والليمون والبصل 2 شيقل/1كغم لكل منهما، والموز 4 شيقل/1كغم، والافوكادو الخشن 5 شيقل/1كغم، والكيوي 8 شيقل/1كغم، والكاكا 3 شيقل/1كغم.



انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية**:



سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** انخفاضاً مقداره 0.33% خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة مع شهر تشرين أول 2022، ويعزى ذلك الى انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.64%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 6.06%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 5.30%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.12%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضراوات المجففة بنسبة 14.93%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.68%، و"البنزين" بنسبة 1.40%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 2.96%، وأسعار البطاطا بنسبة 1.39%.



انخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 13 شيقل/1كغم، وزيت الزيتون 30 شيقل/1كغم، والليمون 4 شيقل/1كغم، والموز والزهرة والملفوف 5 شيقل/1كغم لكل منها، والكاكا والبندورة العناقيد والسبانخ 7 شيقل/1كغم لكل منها، والافوكادو 12 شيقل/1كغم، والكيوي 11 شيقل/1كغم، والفليفلة الملونة وكوسا المحاشي 8 شيقل/1كغم لكل منهما.



انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في القدس J1*:



سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* انخفاضاً مقداره 0.17% خلال شهر تشرين ثاني 2022 مقارنة مع شهر تشرين أول 2022، نتيجة لانخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 9.06%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 8.08%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.19%، وأسعار البيض بمقدار 0.98%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 21.62%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 1.84%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.44% و"البنزين" بنسبة 1.25%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.22%.



سجلت أسعار السلع الآتية انخفاضاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 21 شيقل/1كغم، والليمون والموز 4 شيقل/1كغم لكل منهما، والافوكادو 11 شيقل/1كغم، والكيوي والزهرة 7 شيقل/1كغم لكل منهما، والبندورة العناقيد والملفوف 10 شيقل/1كغم لكل منهما، وكوسا المحاشي 9 شيقل/1كغم، والباذنجان 8 شيقل/1كغم، والفليفلة الملونة 5 شيقل/1كغم، والسبانخ 16 شيقل/1كغم، والبيض 25 شيقل/2كغم.



ملاحظات:



*البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.



البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.



رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك "جدول غلاء المعيشة" في فلسطين خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2022 انخفاضاً مقداره 0.36% مقارنة مع شهر تشرين أول/أكتوبر 2022.