دولي

خلال أيام.. واشنطن ترسل نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" إلى أوكرانيا

خلال أيام.. واشنطن ترسل نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" إلى أوكرانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تضع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اللمسات الأخيرة على خطط لإرسال نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" إلى أوكرانيا.

ووفق ما أشار ثلاثة مسؤولين أميركيين لشبكة (سي إن إن)، فإنه يمكن الإعلان عن ذلك رسمياً خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت الشبكة إلى أن خطة وزارة الدفاع (البنتاجون) في هذا الشأن، لا تزال بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها. وتوقع المسؤولون الثلاثة الحصول على الموافقة، وفق ما نقل موقع (الشرق).

وتطالب أوكرانيا الولايات المتحدة بإرسال نظام دفاع جوي متقدم بعيد المدى وفعال للغاية في اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وذلك بسبب تعرضها لوابل من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية، التي تقول كييف إنها دمرت البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.  

وسيكون هذا النظام أكثر أنظمة الأسلحة الدفاعية بعيدة المدى فعالية التي يتم إرسالها إلى البلاد، ويقول المسؤولون الأميركيون إنه سيساعد في تأمين المجال الجوي لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا الشرقية. 

وبحسب (سي.إن.إن)، لم يتضح بعد عدد قاذفات الصواريخ التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا، لكن بطارية باتريوت النمطية تتضمن مجموعة رادار تكتشف الأهداف وتتعقبها وتضم أجهزة كمبيوتر ومعدات لتوليد الطاقة ومحطة تحكم وما يصل إلى 8 قاذفات، كل منها يحمل 4 صواريخ جاهزة للإطلاق. 

وقال مسؤولون إنه بمجرد الانتهاء من الخطط، من المتوقع شحن صواريخ باتريوت بسرعة في الأيام المقبلة، وسيتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة للجيش الأميركي في جرافنفور بألمانيا. 

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، رفض الكشف عن هويته، إنه على الرغم من هذه العقبات، فإن "حقيقة ما يجري على الأرض" دفعت الإدارة إلى اتخاذ القرار، مشيراً إلى استمرار وابل الصواريخ الروسية المكثفة. 

وعلى عكس أنظمة الدفاع الجوي الأصغر، تحتاج بطاريات صواريخ باتريوت إلى أطقم أكبر بكثير، مما يتطلب عشرات الأفراد لتشغيلها بشكل صحيح.

وعادة ما يستغرق التدريب على بطاريات صواريخ باتريوت أشهراً عدة، وهي عملية ستنفذها الولايات المتحدة الآن تحت ضغط الهجمات الجوية شبه اليومية من روسيا. 

ويعتبر النظام على نطاق واسع أحد أكثر الأسلحة بعيدة المدى قدرة على الدفاع عن المجال الجوي ضد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وكذلك بعض أنواع الطائرات الحربية. وبسبب قدرتها بعيدة المدى والعالية، يمكنها إسقاط الصواريخ والطائرات الروسية بعيداً من أهدافها المقصودة داخل أوكرانيا.

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