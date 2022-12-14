استمرار سن القوانين التي تسمح بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

تواصل الحكومة الإسرائيلية الجاري تشكيلها، سن القوانين التي تسمح لآريه درعي بتولي منصب وزير، وتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي، ايتمار بن غفير، وتخصيص منصب وزير في وزارة الجيش، ليتولاه، بتسالئيل سموتريتش.





وتلتئم الهيئة العامة لـ (كنيست) صباح اليوم للتصويت على اللجان البرلمانية التي شُكلت لإعداد مشاريع القوانين التي تم تمريرها الليلة الماضية بالقراءة التمهيدية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وخلال النقاش في الهيئة العامة الليلة الماضية، احتج وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس على التعديلات المقترحة للوزارة في المجال الفلسطيني.





بدوره انتقد المفتش العام للشرطة في السابق الجنرال المتقاعد روني الشيخ نقل الصلاحيات الى بن غفير قائلًا " كنت سأستقيل لو كنت في منصب المفتش العام".





إلى ذلك أوضح رئيس (كنيست) الجديد، ياريف ليفين انه لن يشارك من الآن فصاعدا في المفاوضات الائتلافية.





ولم يعلن (ليكود) بعد عن تعيين خلف له. هذا وتنقضي بعد أسبوع بالضبط المهلة الثانية التي منحت لبنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة.

رام الله - دنيا الوطن