شؤون فلسطينية

طالت قيادات في حركة (حماس).. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

طالت قيادات في حركة (حماس).. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مدن متفرقة من أنحاء الضفة الغربية المحتلة، طالت عددًا من قيادات حركة حماس وأسرى محررين

وأفادت مصادر محلية، بأن القوات اعتقلت من مدينة دورا جنوب الخليل اغتلت عددًا من قادة حركة حماس وهم رزق الرجوب، جاد الله الرجوب، يوسف أبو راس، ومحمد كامل اقطيل و الأسرى المحررين آدم أبو شرار ومحمد أبو سندس وثائر أبو سندس.

ومن مخيم بلاطة جنوب نابلس اعتقلت كل من درويش أبو حليمة و لؤي حمايل وعبد الله عمار عبدو وأحمد صالح.

ومن كفر راعي قرب جنين اعتقلت الشاب أمجد جمال ملحم، بالإضافة إلى المحرر محمد الميمي من أريحا وعدي صدام بدون وزاهر الخضور من بدو شمال غرب القدس.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن قوات الاحتلال اعتقلت قوات الاحتلال أحمد العجوري المغير شرق رام الله ومحمود تيتان  قلقيلية وعثمان الغول والمحرر محمد خلف من مخيم نور شمس بطولكرم.

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