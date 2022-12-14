شؤون فلسطينية

فرصة مهيأة لسقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت

فرصة مهيأة لسقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى ، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 16-11 18-12 19-13 بيت لحم 16-11 18-12 19-13
رام الله والبيرة 15-10 17-11 18-12 طولكرم 19-14 21-15 22-16
نابلس 17-12 19-13 20-14 قلقيلية 19-14 21-15 22-16
جنين 20-13 22-14 23-15 سلفيت 16-11 18-12 19-13
طوباس 21-14 23-15 24-16 روابي 17-12 19-13 20-14
الخليل 15-10 17-11 18-12 غزه 20-15 22-16 23-17
أريحا 23-16 25-17 26-18 خانيونس 20-15 22-16 23-17
الأغوار الشمالية 21-14 23-15 24-16 رفح 21-14 23-15 24-16

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