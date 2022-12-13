شؤون فلسطينية

المطران حنا: إبعاد الشاب المقدسي صلاح الحموري تجسيد لعنصرية الاحتلال

المطران حنا: إبعاد الشاب المقدسي صلاح الحموري تجسيد لعنصرية الاحتلال
المطران حنا والشاب الحموري
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، لإن "قرار الاحتلال إبعاد الشاب المقدسي صلاح الحموري إنما هو وجه آخر للتمييز العنصري الذي يستهدف المقدسيين بنوع خاص".

وأضاف المطران حنا: "أن مسألة إبعاد الشاب المقدسي الحموري ليست مسألة تخصه هو لوحده بل هي شأن مقدسي بامتياز فكل مقدسي وطني مرشح أن يبعد عن مدينة القدس بقرار الاحتلال".

وشدد أنه وجب التصدي لهذا الإجراء العنصري، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في عالمنا يجب أن تقوم بدورها المأمول في منع إبعاد الحموري عن المدينة التي ولد وترعرع وعاش فيها وحيث تسكن أسرته المقدسية المعروفة.

وطالب المطران حنا بأوسع رقعة تضامن مع الشاب الحموري والوقوف والتضامن معه اإما هو رفض لسياسة الإبعاد بشكل عام، والتي قد تأخذ منحا خطيرا مع الحكومة الفاشية الجديدة التي تسعى لإفراغ القدس من مكونها الفلسطيني الوطني".

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