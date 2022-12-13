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إحالة الرئيس الموريتاني السابق و11 متهمًا لمحكمة الفساد

إحالة الرئيس الموريتاني السابق و11 متهمًا لمحكمة الفساد
محمد ولد عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
أحالت المحكمة العليا في موريتانيا، الثلاثاء، ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) و11 متهما آخرين إلى المحكمة المختصة بالفساد لمحاكمتهم في ما يُعرف بملف "فساد العشرية".

وبعد أسابيع من التداول، رفضت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) طعنا تقدم به فريق الدفاع لتبرئة ولد عبد العزيز (65 عاما)، وقررت إحالة ملفه إلى المحكمة المختصة بالفساد بعد استنفاد مراحل الاستئناف والطعن.

كما قررت المحكمة العليا، إحالة 11 متهما آخرين إلى محكمة الفساد، بينما قضت ببراءة رجل الأعمال أحمد سالك ولد ابوه، وفق وكالة (الأناضول). 

​​​​​​​ورفعت النيابة العامة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، المراقبة القضائية عن ولد عبد العزيز، وأكدت أن ملفه سيمر بمرحلة البت في الطعون المقدمة من هيئة دفاعه أمام المحكمة العليا.

وفي ملف "فساد العشرية"، اتهمت النيابة العامة في مارس/ آذار 2021 ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم بينها "غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية"، وهو ما ينفي المتهمون صحتها.​​​​​​​

ووفق مراقبين، تأتي محاكمة ولد عبد العزيز ضمن صراع مع الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، بسبب رغبة الأول في الاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم بالرغم من انتهاء رئاسته، لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.

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