"المقاومة الشعبية" تزور الجبهة الشعبية بغزة للتهنئة بالانطلاقة الـ 55

رام الله - دنيا الوطنزار وفد من قيادة حركة المقاومة الشعبية وعلى رأسهم الأمين العام أبو قاسم دغمش، الاثنين، المكتب المركزي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بغزة، وذلك للتهنئة بالانطلاقة الـ 55.وكان باستقبالهم أعضاء قيادة الجبهة الشعبية وعلى رأسهم نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين جميل مزهر "أبو وديع".وهنأ الأمين العام للحركة أبو قاسم، الجبهة بذكرى انطلاقتها الـ 55، متمنى لهم دوام التقدم في مسيرة العمل الوطني، بما يعزز من قوة شعبنا وقواه، باتجاه انجاز طموحات وآمال شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال.