دولي

كوخافي: نعمل على ست جبهات نشطة منها قطاع غزة

كوخافي: نعمل على ست جبهات نشطة منها قطاع غزة
أفيف كوخافي
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الثلاثاء، أن قواته تعملُ على مدار الساعة أمام ست جبهات نشطة منها لبنان، سوريا، الضفة الغربية، غزة وإيران.

وقال كوخافي، في تصريحٍ له خلال "لقاء الإخوة الثكلى 2022": "إنّ جيش الاحتلال يستخدم القوة ويواصل عملياته داخل الحدود".

وأضاف: "إلى جانب ذلك، فإنّ الجيش يبني قوّته ويُحسّن قدراته ويُجدّد ويبتكر ويطوّر ويصبح جيشاً متقدماً بشكل مُتزايد، ونحن نفعل ذلك أولاً وقبل كل شيء لتحقيق سياسة حكومة الاحتلال".

وأكمل كوخافي: "نرسل الجنود إلى مهمات وأماكن خطرة ونحتاج إلى تزويدهم بالأدوات حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان"، وفق ما نقلقته صحيفة (القدس). 

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