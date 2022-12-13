شؤون فلسطينية

"نقابة المحامين" تعلق العمل أمام محكمة الجنايات الأربعاء

"نقابة المحامين" تعلق العمل أمام محكمة الجنايات الأربعاء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، تعليق العمل طيلة يوم غد الأربعاء، أمام محكمة الجنايات على مختلف أنواعها.

وأفادت النقابة أن قرار تعليق العمل يشمل مختلف أنواع محكمة الجنايات ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وأكدت أن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والمستجدات وسيتم الإعلان عن أية مستجدات بشكل يومي.

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