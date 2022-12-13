"الديمقراطية" تهنئ حركة حماس في ذكرى انطلاقتها









رام الله - دنيا الوطنشارك وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمحافظة غزة في حفل استقبال نظمته حركة حماس في ذكرى انطلاقتها الـ(35) في منزل رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية غرب مدينة غزة.وضم وفد الجبهة الذي ترأسه عبد الحميد حمد عضو اللجنة المركزية ومسؤول محافظة غزة، مسؤولي العلاقات الوطنية والفروع الحزبية والمنظمات الجماهيرية.بدوره، قدم حمد التهاني والتبريكات باسم قيادة الجبهة الديمقراطية وأمينها العام الرفيق نايف حواتمة إلى قيادة حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، مشيراً لمسيرة العمل الوطني والمقاوم المشترك في الميدان والسجون والمعتقلات في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ودفاعاً عن شعبنا وحقوقه وكرامته الوطنية.ودعا القيادي في الجبهة إلى صون الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام لمواجهة الحكومة اليمينية المتطرفة والفاشية الجديدة، مجدداً العهد والوفاء للشهداء والأسرى والجرحى على السير في دروب النضال والمقاومة حتى كنس الاحتلال والمستوطنين وإنجاز الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير.وفي ختام حفل الاستقبال، قدم وفد الجبهة الديمقراطية درع لقيادة حركة حماس تقديراً لمسيرة العمل الوطني والمقاوم.