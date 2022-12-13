شؤون فلسطينية

قرعاوي: انطلاقة حماس أحيت روح الأمة وفجر النصر

رام الله - دنيا الوطن
قال النائب فتحي قرعاوي إن انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أحيت روح الأمة من محيطها إلى خليجها، وأحيت الروح لدى كل أحرار العالم بعد أن ظن المتربصون بالقضية الفلسطينية أنها قد ماتت وصلوا عليها أربع تكبيرات.

وأكد قرعاوي أن "القضية الفلسطينية هي قضية أمة، وأن حماس حركة ممتدة على مستوى الأمة من محيطها إلى خليجها ومن أقصاها إلى أقصاها، ما جعل الأمة تلتف حولها وتنظر إليها على أنها الأمل القادم والذي سنرى نتائجه الخيّرة قريباً بإذن الله حين يأذن الله بالنصر والتحرير".

وأضاف: "تمر هذه الأيام بذكرى انطلاقة حماس الخامسة والثلاثون، في ظل ظروف محلية ودولية وإقليمية معقدة وتشابك في الخطوط والمصالح، وفي ظل تغول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية واستمراره في خطواته الضاغطة على الشعب الفلسطيني ودون معقّب ولا معارض".

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