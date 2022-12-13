شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تلتقي حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني وتضعه بصورة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

النضال الشعبي تلتقي حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني وتضعه بصورة الأوضاع بالأراضي الفلسطينية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحثت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مع حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني آخر المستجدات السياسية والأوضاع في المنطقة.

وجاء ذلك خلال لقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة وممثلها في اليمن طارق لولو بالأستاذ نبيل الحمادي، عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام عضو مجلس الشورى اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء.

وتطرق اللقاء مستجدات الوضع السياسي في كل من فسطين واليمن.

واستعرض لولو الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يقوم به الاحتلال من تصعيد خطير ومتواصل وعمليات الاعدام الميداني، الذي يأتي بتعليمات واضحة من حكومة الاحتلال وسيطرت الفاشيين الجدد على المجتمع في إسرائيل.

وأكد على عمق العلاقات بين الحزبين وضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات المصيرية المشتركة لكلا الشعبين الشقيقين الفلسطيني واليمني، واستمرار مواصلة اللقاءات والمشاورات السياسية.

وحضر اللقاء الأستاذ خالد الفقيه مسؤول دائرة العلاقات في حزب المؤتمر الشعبي العام.

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