شؤون فلسطينية

أبو كويك: الأسرى لهم مكانة عالية لدى حماس وتحريرهم أولوية

رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسين أبو كويك، أن ملف تحرير الأسرى يعد أحد أهداف الحركة المركزية في المرحلة الحالية، مشدداً على أنه منذ نشأة الحركة وحتى اللحظة وهي تعمل على هذا الملف.

وأضاف القيادي أبو كويك خلال حوار صحفي بمناسبة الانطلاقة الخامسة والثلاثين لحماس، أن هناك محطات عديدة في تاريخ الحركة، تظهر عملها الجاد على تحرير الأسرى، مشيراً إلى أن هذه المحاولات توجت بصفقة وفاء الأحرار، التي تم خلالها الإفراج عن مئات أسرى المؤبدات وغيرهم من سجون الاحتلال.

وتطرق أبو كويك الذي خرج من سجون الاحتلال قبل شهرين، إلى معاناة الِأسرى المتواصلة، موضحاً أنهم يستعدون لمواجهة سلطات الاحتلال خلال المرحلة المقبلة في ظل صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تهدد بالتعرض لحقوقهم والتضييق عليهم.

وتابع قائلاً: "كما انتزع الأسرى حقوقهم من السجان بالقوة وبالإضراب وبالوحدة، فإنهم يستطيعون أن يحافظوا على منجزاتهم وحقوقهم".

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