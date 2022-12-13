المالكي يناقش مع وفد إغاثي كندي الأزمة المالية في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مساء الثلاثاء، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين، وفدا كنديا يشمل مجموعة من مؤسسات إنسانية وإغاثية كندية يقومون بزيارة ميدانية لدولة فلسطين من أجل الاطلاع عن قرب على الاحتياجات والأولويات الفلسطينية في مختلف المجالات.وفي بداية اللقاء، رحب الوزير المالكي بالوفد وأطلعهم على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية المحلية والعالمية، مستعرضا الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة من عمليات إعدام ميداني بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، كما حدث مع الطفلة جنى زكارنة في مخيم جنين، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي وهدم المنازل والمدارس كما يحدث في مسافر يطا وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية.وحذر من إمكانية إعلان بنيامين نتنياهو لحكومة إسرائيلية تضم كلا من ممثلي اليمين "العنصري والمتطرف" إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، التي تعتبر تصريحاتهم الجدلية مؤخرا مؤشرا واضحا لتصاعد وتيرة القتل والعنف بحق الفلسطينيين، مما يستعدي اتخاذ تدابير وقرارات وقائية من المجتمع الدولي، للتصدي لهذه السياسات.وتطرق الوزير المالكي للأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية نتيجة قرصنة أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي.من جهة أخرى، أشاد بأهمية زيارة هذا الوفد وضرورة وضع استراتيجية مشتركة بين الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان الكندية لخلق مشاريع مستدامة لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.وشدد الوزير المالكي على أن وزارة الخارجية والمغتربين على استعداد تام لتقديم كل ما يلزم لانجاح زيارتهم وتحقيق اهدافهم.وأشار إلى أهمية دورهم في نقل تجربتهم في فلسطين إلى صناع القرار في كندا ومواصلة العمل على إحراز تقدم في المواقف الكندية، خاصة في المحافل الدولية.وحضر الاجتماع، سفيرة دولة فلسطين لدى كندا منى أبو عمارة، مدير الإدارة العامة للأمريكيتين والكاريبي سعاد صبح، وسكرتير ثالث ديانا النصر من وحدة الإعلام، وملحق دبلوماسي دانة جبارين من مكتب الوزير.