طالع نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طوباس







رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، مساء الثلاثاء، أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طوباس.وأشارت لجنة الانتخابات برئاسة القاضي أحمد ولد علي أن (344) ناخبا من أصل (388)، بما نسبته 88.65 %، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 13 عضوا لمجلس إدارة الغرفة والتي تنافس على مقاعده 27 مرشحا.وجرت العملية الانتخابية بحضور مراقبين عن المرشحين في جو ديمقراطي ونزيه، ولم يسجل أي اعتراض أو طعن أثناء تلك العملية وأثناء فرز الأصوات.وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي: "ماضون في إنجاز الاستحقاق القانوني والديمقراطي لانتخابات الغرف في محافظات الوطن، وفق التسلسل الزمني المعد، ونعول على هذه الانتخابات في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرف والاندماج الفاعل في تنمية الاقتصاد.وأعرب الوزير عن شكره للجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية على تميزها في إدارة ملف الانتخابات، ومحافظ محافظة طوباس، معربًا عن تقديره لعمل لجان الإشراف الفرعية في الغرف، والأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الشرطة الذي عمل على توفير الهدوء والتنظيم، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية.وأجريت انتخابات في غرف محافظتي أريحا والأغوار، وبيت لحم، وبالتزكية في غرف محافظات دير البلح، ورفح ، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، من أصل 18 غرفة.وبينت اللجنة أنه سيتم استكمال العملية الانتخابية في بقية الغرف التجارية في محافظات الوطن كافة، بما فيها العاصمة القدس حسب الجدول الزمني المحدد.