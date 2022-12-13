دولي

روسيا تَضع شرطها لتحقيق السلام مع أوكرانيا

روسيا تَضع شرطها لتحقيق السلام مع أوكرانيا
الرئيس الروسي وفولديمير زيلنسكي
رام الله - دنيا الوطن
كشف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، عن رفض اقتراح من ثلاث خطوات قدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتحقيق السلام مع روسيا، ووصفه بأنه عبارة عن "3 خطوات نحو تعزيز العدائية".

وقال بيسكوف إنه "ما لم تقبل أوكرانيا بالواقع الجديد، فإن التقدم نحو السلام غير ممكن"، لافتاً إلى أن التقدم لا يمكن تحقيقه "من دون أخذ الحقائق في الاعتبار". 

وشدد على أن الانسحاب من أوكرانيا قبل نهاية العام أمر "غير وارد"، مشيراً إلى أن "إقامة حياة سلمية في مناطق جديدة هي أولوية، وهذا العمل هو موضوع مراقبة دقيقة لجميع الإدارات ذات الصلة".

واقترح الرئيس الأوكراني، الاثنين، ثلاث خطوات "لتسريع إحلال السلام في أوكرانيا"، حسبما نقلت وكالة "شنخوا" الصينية عن إفادة صحفية رئاسية، وفق قناة (الشرق).

وذكر زيلينسكي في خطابه أمام قمة مجموعة السبع عبر الإنترنت، أن الخطوة الأولى بعنوان "قوة جديدة" تستلزم زيادة الدعم الدفاعي لأوكرانيا، بما في ذلك الدبابات والمدفعية الصاروخية والصواريخ بعيدة المدى، معتبراً أن ذلك "لن يسمح بالتصعيد من الجانب الروسي".

وأضاف أن الخطوة الثانية تسمى "مرونة جديدة" تنص على حفظ الاستقرار المالي والاجتماعي والطاقة في أوكرانيا العام المقبل، من خلال تزويد كييف بمساعدات جديدة.

وتابع أن الخطوة الأخيرة هى "الدبلوماسية الجديدة" التي ستستخدمها أوكرانيا لدفع عملية تحرير شعبها وأرضها.

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