مباشر | مونديال قطر: صراع رباعي للوصول إلى نهائي كأس العالم


شؤون فلسطينية

اللجنة الأوروبية الفلسطينية تبحث توقيع الاتفاقية المالية لعام 2022

اللجنة الأوروبية الفلسطينية تبحث توقيع الاتفاقية المالية لعام 2022
جانب من انطلاق أعمال اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية "نعتز بالعلاقة التي تجمعنا بالاتحاد الأوروبي، وهي علاقة حوار مستمر وشراكة وصداقة، وأوروبا وقفت بصلابة من أجل العدل والحق من أجل شعبنا، وإلى جانب الدعم السياسي، قدمت الكثير من أجل بناء مؤسساتنا وتعزيز القدرات نحو إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس".

جاء ذلك خلال حضوره افتتاح أعمال اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة اجتماعها السنوي الخاص، اليوم الثلاثاء في مكتب رئيس الوزراء برام الله، والتي يترأسها عن الجانب الفلسطيني مستشار رئيس الوزراء اسطفان سلامة، وعن الجانب الأوروبي مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كارل هاليرجارد.

وناقشت اللجنة، التي تضم 6 لجان فرعية، مختلف جوانب التعامل بين الجانبين الفلسطيني والأوروبي في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والاقتصاد والتجارة والعدل والمياه والتنمية الاجتماعية والمال العام، بما في ذلك الجانب السياسي.

وثمن الوفد الفلسطيني المشارك الدعم الأوروبي للمؤسسات الفلسطينية وطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة لعب دور سياسي لحل القضية الفلسطينية انطلاقا من التزامه بمبادئ القانون الدولي، وتشجيع دوله للاعتراف بدولة فلسطين لحماية مبدأ حل الدولتين، مؤكدا أن غياب المحاسبة الدولية الحقيقية لإسرائيل على انتهاكاتها يشجعها على الاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي وتدمير حل الدولتين.

ودعا الجانب الفلسطيني إلى مقاطعة أوروبية لمنتجات المستوطنات، ومحاسبة الشركات والأفراد الأوروبيين العاملين والمستثمرين في المستوطنات غير الشرعية وغير القانونية على أراضي الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا في ظل تصاعد إرهاب وعنف جيش الاحتلال والمستوطنين.

من جانب آخر، أكد سلامة على أهمية العمل المشترك من أجل الوصول إلى اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، ودعا إلى استمرار وزيادة الدعم الأوروبي لفلسطين خاصة ذلك الموجه لدعم الخزينة العامة والذي يمكّن الحكومة من الارتقاء بعمل المؤسسات وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

وبحث الاجتماع عقد حوار سياسي على مستوى وزراء الخارجية وتوقيع الاتفاقية المالية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين عن العام الحالي في شهر كانون الثاني المقبل.

من جانبهم، عبر الجانب الأوروبي عن تقديرهم للجهود الفلسطينية في إدارة المال العام وتنفيذ أجندة الإصلاح الطموحة، وتوفير خدمات متميزة للمواطنين في ظل العقبات والتحديات التي يفرضها الاحتلال والظروف المالية.

وشارك من الجانب الفلسطيني وكلاء وزارة الخارجية أمل جادو-الشكعة، والتربية والتعليم نافع عساف، والاقتصاد منال فرحان، والعدل أحمد ذبالح، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، ومن وزارة المالية ليلى صبيح، بالإضافة إلى مستشار رئيس الوزراء داوود الديك.

ومن الجانب الأوروبي شارك ممثلين عن 15 مفوضية منها الطاقة والمناخ والخارجية والتجارة والدعم الانساني، بالإضافة إلى بعض ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وكذلك ممثل الاتحاد الأوروبي السيد سفن كون فون بورغسدورف.

أخبار ذات صلة

الوزير غنيم يبحث مع ممثلة منظمة (يونيسيف) المشاريع المستقبلية

الوزير غنيم يبحث مع ممثلة منظمة (يونيسيف) المشاريع المستقبلية

منصور يبعث ثلاث رسائل متطابقة لمؤسسات المجتمع الدولي حول العنف الإسرائيلي

منصور يبعث ثلاث رسائل متطابقة لمؤسسات المجتمع الدولي حول العنف الإسرائيلي

&#34;المرور&#34; بغزة تنشر تنويهًا للمواطنين بشأن إغلاق عدد من الشوارع غدًا

"المرور" بغزة تنشر تنويهًا للمواطنين بشأن إغلاق عدد من الشوارع غدًا

الاحتلال يعتقل مواطنًا من طوباس

الاحتلال يعتقل مواطنًا من طوباس

الجامعة العربية: آن الأوان لإنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية

الجامعة العربية: آن الأوان لإنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية

مصرع مواطنة في حادث سير ذاتي بالخليل

مصرع مواطنة في حادث سير ذاتي بالخليل

غزة: &#34;العمل&#34; توقع اتفاقية لافتكاك شهادات الطلبة الجامعية

غزة: "العمل" توقع اتفاقية لافتكاك شهادات الطلبة الجامعية

افتتاح قسم جديد للهلال الأحمر بمستشفى يافا الجراحي بدمشق ومركز الزيتونة بمخيم خان دنون

افتتاح قسم جديد للهلال الأحمر بمستشفى يافا الجراحي بدمشق ومركز الزيتونة بمخيم خان دنون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنًا من طوباس

الاحتلال يعتقل مواطنًا من طوباس

افتتاح قسم جديد للهلال الأحمر بمستشفى يافا الجراحي بدمشق ومركز الزيتونة بمخيم خان دنون

افتتاح قسم جديد للهلال الأحمر بمستشفى يافا الجراحي بدمشق ومركز الزيتونة بمخيم خان دنون

اشتية يلتقي وفداً من المخرجين والسينمائيين الفلسطينيين

اشتية يلتقي وفداً من المخرجين والسينمائيين الفلسطينيين

&#34;بكدار&#34; يستلم مشروع بناء طابق لمديرية صحة وعيادات طوباس بقيمة 423 ألف دولار

"بكدار" يستلم مشروع بناء طابق لمديرية صحة وعيادات طوباس بقيمة 423 ألف دولار

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تشيد بمبادرة الملك عبد الله الثاني إطلاق وقفية &#34;المصطفى&#34; بحضور الرئيس عباس

"الإسلامية المسيحية" تشيد بمبادرة الملك عبد الله الثاني إطلاق وقفية "المصطفى" بحضور الرئيس عباس

التميمي يطلع السفير المصري على التطورات الفلسطينية

التميمي يطلع السفير المصري على التطورات الفلسطينية

تفاصيل اجتماع الشيخ مع المنسق الخاص لعملية السلام

تفاصيل اجتماع الشيخ مع المنسق الخاص لعملية السلام

أبو هولي: ذوو الإعاقة هم ضحايا للاحتلال

أبو هولي: ذوو الإعاقة هم ضحايا للاحتلال

منوعات

شاهد.. شيرين رضا تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن حفل زفاف ابنتها

شاهد.. شيرين رضا تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن حفل زفاف ابنتها

بالصور.. أحلام تعلّق على تصريحات حنان شوقي حول تقبيل يد زوجها

بالصور.. أحلام تعلّق على تصريحات حنان شوقي حول تقبيل يد زوجها

أول صورة لفرح يوسف بعد خضوعها لجراحة دقيقة

أول صورة لفرح يوسف بعد خضوعها لجراحة دقيقة

بالصور.. حسين الجسمي يعلن عقد قرانه

بالصور.. حسين الجسمي يعلن عقد قرانه

شاهد.. نانسي عجرم وابنتها يشعلان التفاعل بطرافتهما في دبي

شاهد.. نانسي عجرم وابنتها يشعلان التفاعل بطرافتهما في دبي

ثنائيات مميزة في موسم المسلسلات التركية القادم

ثنائيات مميزة في موسم المسلسلات التركية القادم

لأسباب أمنية.. إلغاء حفل نجمة عالمية

لأسباب أمنية.. إلغاء حفل نجمة عالمية

بعد نشره فيديو من جزر المالديف.. محمد الترك يثير الجدل حول زواجه للمرة الثانية

بعد نشره فيديو من جزر المالديف.. محمد الترك يثير الجدل حول زواجه للمرة الثانية

سلاف فواخرجي توجّه رسالة من القلب لشيرين عبد الوهاب

سلاف فواخرجي توجّه رسالة من القلب لشيرين عبد الوهاب

طفلة بعمر الست سنوات تطلب من نانسي عجرم طلباً غريباً

طفلة بعمر الست سنوات تطلب من نانسي عجرم طلباً غريباً

عربي

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين

مذكرة التعاون في مجال الطاقة بين الإمارات وتركيا تدخل حيز التنفيذ

مذكرة التعاون في مجال الطاقة بين الإمارات وتركيا تدخل حيز التنفيذ

السوداني: العراق هي حاضنة مهمة للطوائف والمكونات الأصيلة في كيانه

السوداني: العراق هي حاضنة مهمة للطوائف والمكونات الأصيلة في كيانه

الأردن وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك

الأردن وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك