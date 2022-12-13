"المرور" بغزة تنشر تنويهًا للمواطنين بشأن إغلاق عدد من الشوارع غدًا

رام الله - دنيا الوطننشرت شرطة المرور بغزة التابعة لوزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، تنويهًا بشأن إغلاق عدد من الشوارع غدًا بسبب المهرجان المركزي لحركة حماس غرب المدينة.وقالت المرور: "نعلمكم بوجود إغلاق لعدد من الشوارع في المدينة، ومنع دخول المركبات فيها يوم الأربعاء، في الفترة ما بين الساعة 8:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً".وأفادت بأن من الشوارع التي ستغلق: مفترق "الصناعة" شرقاً حتى دوار "الحسبة" على ساحل البحر غرباً، ومفترق "حيدر عبد الشافي" شمالاً حتى مفترق "برج الرياض" قبل دوار "أبو مازن" جنوباً، كما سيتم إغلاق مفترق "شركة الاتصالات" شمالاً حتى "محطة فارس" جنوباً.