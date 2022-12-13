القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنانطلقت بمقر جامعة الدول العربية بمشاركة دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الدورة 25 للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة وزير السياحة الأردني نايف الفايز.وبحثت الدورة عددا من الموضوعات أهمها مسودة وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة، واختيار عاصمة السياحة العربية لعام 2023، ودعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعية في القدس (2018-2022).وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة، ومدير التنسيق بالوزارة خالد دراغمة، والمستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.ويتضمن جدول الأعمال توفير برامج تدريب للكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية، والمبادئ العامة العربية الاسترشادية لتوحيد إجراءات تسجيل، واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية.وكانت اجتماعات الدورة الـ31 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة قد عقدت أمس بالجامعة العربية برئاسة مصر ومشاركة فلسطين للتحضير لاجتماعات المجلس الوزاري.ويضم المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة كلا من مصر، رئيسا، وسلطنة عمان نائبا للرئيس، وعضوية كل من فلسطين، وتونس، والجزائر، والعراق، والسعودية، والمغرب، إضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.من جانبه، قال طوافشة في تصريح له على هامش أعمال الاجتماع، إن الاقتصاد ودعم قطاع السياحة بفلسطين تحديدا بالقدس كان أحد البنود الحاضرة على المجلس، حيث إن المكتب التنفيذي اعتمد عددا من التوصيات أهمها دعم قطاع السياحة بفلسطين، وتدريب كوادر القطاعات الفلسطينية لدعم صمود هذا القطاع المهم أمام الممارسات الإسرائيلية، إضافة إلى تأثره خلال جائحة "كورونا".وأكد أن هذا الاجتماع سيناقش العديد من القضايا الخاصة بالسياحة بالوطن العربي وتطويره بشكل كامل ليواكب كافة التطورات، وستصدر عنه عدد من التوصيات الخاصة بدعم قطاع السياحة بفلسطين بشكل مباشر في جميع محافظات الوطن، مؤكدا أن هناك تضامنا كبيرا من الدول الأعضاء لدعم فلسطين ودعما غير محدود ومباشر للقطاع السياحي، وسيكون في المرحلة المقبلة تعاون مستمر بين فلسطين والدول العربية من أجل تبادل الخبرات وتطوير هذا القطاع بشكل كبير.وأضاف، أن السياحة البينية كانت أحد البنود الحاضرة أيضا على جدول أعمال المجلس حيث طالبنا بضرورة توجيه السياح العرب الى فلسطين من أجل دعم شعبنا الفلسطيني وقضيته، مضيفا أن قطاع السياحة بفلسطين تأثر بجائحة كورونا والممارسات الإسرائيلية اليومية، وبلغت خسائره خلال فترة الجائحة مليار ونصف المليار دولار تقريبا.