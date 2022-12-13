عربي

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين
اجتماع سابق للمجلس
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت بمقر جامعة الدول العربية بمشاركة دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الدورة 25 للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة وزير السياحة الأردني نايف الفايز.

وبحثت الدورة عددا من الموضوعات أهمها مسودة وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة، واختيار عاصمة السياحة العربية لعام 2023، ودعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعية في القدس (2018-2022).

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وكيل وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة، ومدير التنسيق بالوزارة خالد دراغمة، والمستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

ويتضمن جدول الأعمال توفير برامج تدريب للكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية، والمبادئ العامة العربية الاسترشادية لتوحيد إجراءات تسجيل، واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية.

وكانت اجتماعات الدورة الـ31 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة قد عقدت أمس بالجامعة العربية برئاسة مصر ومشاركة فلسطين للتحضير لاجتماعات المجلس الوزاري.

ويضم المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة كلا من مصر، رئيسا، وسلطنة عمان نائبا للرئيس، وعضوية كل من فلسطين، وتونس، والجزائر، والعراق، والسعودية، والمغرب، إضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

من جانبه، قال طوافشة في تصريح له على هامش أعمال الاجتماع، إن الاقتصاد ودعم قطاع السياحة بفلسطين تحديدا بالقدس كان أحد البنود الحاضرة على المجلس، حيث إن المكتب التنفيذي اعتمد عددا من التوصيات أهمها دعم قطاع السياحة بفلسطين، وتدريب كوادر القطاعات الفلسطينية لدعم صمود هذا القطاع المهم أمام الممارسات الإسرائيلية، إضافة إلى تأثره خلال جائحة "كورونا".

وأكد أن هذا الاجتماع سيناقش العديد من القضايا الخاصة بالسياحة بالوطن العربي وتطويره بشكل كامل ليواكب كافة التطورات، وستصدر عنه عدد من التوصيات الخاصة بدعم قطاع السياحة بفلسطين بشكل مباشر في جميع محافظات الوطن، مؤكدا أن هناك تضامنا كبيرا من الدول الأعضاء لدعم فلسطين ودعما غير محدود ومباشر للقطاع السياحي، وسيكون في المرحلة المقبلة تعاون مستمر بين فلسطين والدول العربية من أجل تبادل الخبرات وتطوير هذا القطاع بشكل كبير.

وأضاف، أن السياحة البينية كانت أحد البنود الحاضرة أيضا على جدول أعمال المجلس حيث طالبنا بضرورة توجيه السياح العرب الى فلسطين من أجل دعم شعبنا الفلسطيني وقضيته، مضيفا أن قطاع السياحة بفلسطين تأثر بجائحة كورونا والممارسات الإسرائيلية اليومية، وبلغت خسائره خلال فترة الجائحة مليار ونصف المليار دولار تقريبا.

أخبار ذات صلة

مذكرة التعاون في مجال الطاقة بين الإمارات وتركيا تدخل حيز التنفيذ

مذكرة التعاون في مجال الطاقة بين الإمارات وتركيا تدخل حيز التنفيذ

السوداني: العراق هي حاضنة مهمة للطوائف والمكونات الأصيلة في كيانه

السوداني: العراق هي حاضنة مهمة للطوائف والمكونات الأصيلة في كيانه

الأردن وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك

الأردن وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك

العراق: مجلس الوزراء يصادق بالإجماع على برنامج الحكومة

العراق: مجلس الوزراء يصادق بالإجماع على برنامج الحكومة

شاهد: أمطار وسيول تضرب مناطق في مكة المكرمة وتعليق للدراسة

شاهد: أمطار وسيول تضرب مناطق في مكة المكرمة وتعليق للدراسة

السعودية والإمارات تؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية لدعم الأمن

السعودية والإمارات تؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية لدعم الأمن

واشنطن تعلن مقتل قياديْين من تنظيم الدولة في سوريا

واشنطن تعلن مقتل قياديْين من تنظيم الدولة في سوريا

المجلس الأعلى الليبي يصوّت لتعليق التواصل مع مجلس النواب

المجلس الأعلى الليبي يصوّت لتعليق التواصل مع مجلس النواب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنًا من طوباس

الاحتلال يعتقل مواطنًا من طوباس

افتتاح قسم جديد للهلال الأحمر بمستشفى يافا الجراحي بدمشق ومركز الزيتونة بمخيم خان دنون

افتتاح قسم جديد للهلال الأحمر بمستشفى يافا الجراحي بدمشق ومركز الزيتونة بمخيم خان دنون

اشتية يلتقي وفداً من المخرجين والسينمائيين الفلسطينيين

اشتية يلتقي وفداً من المخرجين والسينمائيين الفلسطينيين

&#34;بكدار&#34; يستلم مشروع بناء طابق لمديرية صحة وعيادات طوباس بقيمة 423 ألف دولار

"بكدار" يستلم مشروع بناء طابق لمديرية صحة وعيادات طوباس بقيمة 423 ألف دولار

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تشيد بمبادرة الملك عبد الله الثاني إطلاق وقفية &#34;المصطفى&#34; بحضور الرئيس عباس

"الإسلامية المسيحية" تشيد بمبادرة الملك عبد الله الثاني إطلاق وقفية "المصطفى" بحضور الرئيس عباس

التميمي يطلع السفير المصري على التطورات الفلسطينية

التميمي يطلع السفير المصري على التطورات الفلسطينية

أبو هولي: ذوو الإعاقة هم ضحايا للاحتلال

أبو هولي: ذوو الإعاقة هم ضحايا للاحتلال

المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية يُعلق على حادثة استشهاد الفتاة زكارنة

المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية يُعلق على حادثة استشهاد الفتاة زكارنة

منوعات

شاهد.. شيرين رضا تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن حفل زفاف ابنتها

شاهد.. شيرين رضا تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن حفل زفاف ابنتها

بالصور.. أحلام تعلّق على تصريحات حنان شوقي حول تقبيل يد زوجها

بالصور.. أحلام تعلّق على تصريحات حنان شوقي حول تقبيل يد زوجها

أول صورة لفرح يوسف بعد خضوعها لجراحة دقيقة

أول صورة لفرح يوسف بعد خضوعها لجراحة دقيقة

بالصور.. حسين الجسمي يعلن عقد قرانه

بالصور.. حسين الجسمي يعلن عقد قرانه

شاهد.. نانسي عجرم وابنتها يشعلان التفاعل بطرافتهما في دبي

شاهد.. نانسي عجرم وابنتها يشعلان التفاعل بطرافتهما في دبي

ثنائيات مميزة في موسم المسلسلات التركية القادم

ثنائيات مميزة في موسم المسلسلات التركية القادم

لأسباب أمنية.. إلغاء حفل نجمة عالمية

لأسباب أمنية.. إلغاء حفل نجمة عالمية

بعد نشره فيديو من جزر المالديف.. محمد الترك يثير الجدل حول زواجه للمرة الثانية

بعد نشره فيديو من جزر المالديف.. محمد الترك يثير الجدل حول زواجه للمرة الثانية

سلاف فواخرجي توجّه رسالة من القلب لشيرين عبد الوهاب

سلاف فواخرجي توجّه رسالة من القلب لشيرين عبد الوهاب

طفلة بعمر الست سنوات تطلب من نانسي عجرم طلباً غريباً

طفلة بعمر الست سنوات تطلب من نانسي عجرم طلباً غريباً

عربي

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين

مذكرة التعاون في مجال الطاقة بين الإمارات وتركيا تدخل حيز التنفيذ

مذكرة التعاون في مجال الطاقة بين الإمارات وتركيا تدخل حيز التنفيذ

السوداني: العراق هي حاضنة مهمة للطوائف والمكونات الأصيلة في كيانه

السوداني: العراق هي حاضنة مهمة للطوائف والمكونات الأصيلة في كيانه

الأردن وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك

الأردن وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك