مباشر | مونديال قطر: صراع رباعي للوصول إلى نهائي كأس العالم


شؤون فلسطينية

الجامعة العربية: آن الأوان لإنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية

الجامعة العربية: آن الأوان لإنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية
الجامعة العربية
رام الله - دنيا الوطن
رحب الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات اللجنة الرابعة الخاصة بالقضية الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل، موجها التحية للدول التي صوتت لصالح تلك القرارات والتي وقفت مع العدل والحق واحترام القانون.

وأشاد أبو علي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، بتمديد ولاية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لثلاث سنوات مقبلة وفقا للقرار المعنون "مساعدة اللاجئين الفلسطينيين" والذي أعتمد بأغلبية 157 صوتا لصالح القرار، والمتضمن في فقرته السادسة تمديد ولاية (أونروا) حتى نهاية يونيو 2026، داعيا الدول المانحة لأن ينعكس تصويتها على تمديد ولاية الوكالة في تقديم الدعم المالي للوكالة وتوقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات معها لتمكينها من القيام بمهامها وتقديم خدماتها الأساسية لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

وأكد الأمين العام المساعد، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ستستمر في دعم الوكالة وتعزيز الشراكة بينهما لتمكينها من القيام بمهام ولايتها وفقا لتفويضها الأممي، مشددا على أن الوكالة قوية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني هي صمام أمن واستقرار للمنطقة والعالم.

كما دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية الفعلية لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال، مطالبًا الجمعية العامة للأمم المتحدة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارها الهام بشأن نظر محكمة العدل الدولية في الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دوليا والعضو المراقب بالأمم المتحدة، مؤكدا أنه قد آن أوان إنهاء الاحتلال وانفاذ قرارات الشرعية الدولية.

أخبار ذات صلة

الوزير غنيم يبحث مع ممثلة منظمة (يونيسيف) المشاريع المستقبلية

الوزير غنيم يبحث مع ممثلة منظمة (يونيسيف) المشاريع المستقبلية

منصور يبعث ثلاث رسائل متطابقة لمؤسسات المجتمع الدولي حول العنف الإسرائيلي

منصور يبعث ثلاث رسائل متطابقة لمؤسسات المجتمع الدولي حول العنف الإسرائيلي

اللجنة الأوروبية الفلسطينية تبحث توقيع الاتفاقية المالية لعام 2022

اللجنة الأوروبية الفلسطينية تبحث توقيع الاتفاقية المالية لعام 2022

&#34;المرور&#34; بغزة تنشر تنويهًا للمواطنين بشأن إغلاق عدد من الشوارع غدًا

"المرور" بغزة تنشر تنويهًا للمواطنين بشأن إغلاق عدد من الشوارع غدًا

الاحتلال يعتقل مواطنًا من طوباس

الاحتلال يعتقل مواطنًا من طوباس

مصرع مواطنة في حادث سير ذاتي بالخليل

مصرع مواطنة في حادث سير ذاتي بالخليل

غزة: &#34;العمل&#34; توقع اتفاقية لافتكاك شهادات الطلبة الجامعية

غزة: "العمل" توقع اتفاقية لافتكاك شهادات الطلبة الجامعية

افتتاح قسم جديد للهلال الأحمر بمستشفى يافا الجراحي بدمشق ومركز الزيتونة بمخيم خان دنون

افتتاح قسم جديد للهلال الأحمر بمستشفى يافا الجراحي بدمشق ومركز الزيتونة بمخيم خان دنون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنًا من طوباس

الاحتلال يعتقل مواطنًا من طوباس

افتتاح قسم جديد للهلال الأحمر بمستشفى يافا الجراحي بدمشق ومركز الزيتونة بمخيم خان دنون

افتتاح قسم جديد للهلال الأحمر بمستشفى يافا الجراحي بدمشق ومركز الزيتونة بمخيم خان دنون

اشتية يلتقي وفداً من المخرجين والسينمائيين الفلسطينيين

اشتية يلتقي وفداً من المخرجين والسينمائيين الفلسطينيين

&#34;بكدار&#34; يستلم مشروع بناء طابق لمديرية صحة وعيادات طوباس بقيمة 423 ألف دولار

"بكدار" يستلم مشروع بناء طابق لمديرية صحة وعيادات طوباس بقيمة 423 ألف دولار

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تشيد بمبادرة الملك عبد الله الثاني إطلاق وقفية &#34;المصطفى&#34; بحضور الرئيس عباس

"الإسلامية المسيحية" تشيد بمبادرة الملك عبد الله الثاني إطلاق وقفية "المصطفى" بحضور الرئيس عباس

التميمي يطلع السفير المصري على التطورات الفلسطينية

التميمي يطلع السفير المصري على التطورات الفلسطينية

تفاصيل اجتماع الشيخ مع المنسق الخاص لعملية السلام

تفاصيل اجتماع الشيخ مع المنسق الخاص لعملية السلام

أبو هولي: ذوو الإعاقة هم ضحايا للاحتلال

أبو هولي: ذوو الإعاقة هم ضحايا للاحتلال

منوعات

شاهد.. شيرين رضا تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن حفل زفاف ابنتها

شاهد.. شيرين رضا تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن حفل زفاف ابنتها

بالصور.. أحلام تعلّق على تصريحات حنان شوقي حول تقبيل يد زوجها

بالصور.. أحلام تعلّق على تصريحات حنان شوقي حول تقبيل يد زوجها

أول صورة لفرح يوسف بعد خضوعها لجراحة دقيقة

أول صورة لفرح يوسف بعد خضوعها لجراحة دقيقة

بالصور.. حسين الجسمي يعلن عقد قرانه

بالصور.. حسين الجسمي يعلن عقد قرانه

شاهد.. نانسي عجرم وابنتها يشعلان التفاعل بطرافتهما في دبي

شاهد.. نانسي عجرم وابنتها يشعلان التفاعل بطرافتهما في دبي

ثنائيات مميزة في موسم المسلسلات التركية القادم

ثنائيات مميزة في موسم المسلسلات التركية القادم

لأسباب أمنية.. إلغاء حفل نجمة عالمية

لأسباب أمنية.. إلغاء حفل نجمة عالمية

بعد نشره فيديو من جزر المالديف.. محمد الترك يثير الجدل حول زواجه للمرة الثانية

بعد نشره فيديو من جزر المالديف.. محمد الترك يثير الجدل حول زواجه للمرة الثانية

سلاف فواخرجي توجّه رسالة من القلب لشيرين عبد الوهاب

سلاف فواخرجي توجّه رسالة من القلب لشيرين عبد الوهاب

طفلة بعمر الست سنوات تطلب من نانسي عجرم طلباً غريباً

طفلة بعمر الست سنوات تطلب من نانسي عجرم طلباً غريباً

عربي

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين

مذكرة التعاون في مجال الطاقة بين الإمارات وتركيا تدخل حيز التنفيذ

مذكرة التعاون في مجال الطاقة بين الإمارات وتركيا تدخل حيز التنفيذ

السوداني: العراق هي حاضنة مهمة للطوائف والمكونات الأصيلة في كيانه

السوداني: العراق هي حاضنة مهمة للطوائف والمكونات الأصيلة في كيانه

الأردن وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك

الأردن وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك