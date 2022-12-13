غزة: "العمل" توقع اتفاقية لافتكاك شهادات الطلبة الجامعية

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة العمل، بغزة، اتفاقية "افتكاك الشهادات الجامعية مقابل العمل" بالتعاون مع مؤسسة أمان فلسطين الماليزية.وأوضح وكيل الوزارة، إيهاب الغصين، أن المشروع يهدف لمساعدة الخريجين المتعطلين عن العمل، والمحتجزة شهاداتهم لدى الجامعات من حملة شهادة البكالوريوس، منذ عدة أعوام، خاصة وأن بعض الجامعات تعاني من أزمات مالية.وأضاف الغصين، "أن هناك الكثير من الطلبة الذين لم يتمكنوا من استخراج شهاداتهم، ودفع ما تبقى من الرسوم المطلوبة منهم، لدى الجامعات، حيث يهدف المشروع إلى توفير فرصة عمل لكل خريج متعطل، مقابل افتكاك شهادته من الجامعة التي تخرج منها".وأكد الغصين أن الخريج لديه الفرصة لتنمية خبرته في مجال عمله، مبيناً أنه إذا اثبت جدارته من الممكن الاستدامة معه في العمل.