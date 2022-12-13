افتتاح قسم جديد للهلال الأحمر بمستشفى يافا الجراحي بدمشق ومركز الزيتونة بمخيم خان دنون

رام الله - دنيا الوطنافتتح رئيس جمعيّة الهلال الأحمر الفلسطيني، د. يونس الخطيب، بحضور سفير دولة فلسطين في سوريا، د. سمير الرفاعي، ومدير عام الجمعيّة في سورية د. عاطف إبراهيم، وأعضاء من المكتب التنفيذي للجمعية، وكوادر الجمعية في البلد الشقيق، بتاريخ 11/12/2022، قسمًا جديدًا في مستشفى يافا الجراحي للخدمات الإدارية والمالية والقبول والسنترال المركزي.عقب ذلك، قام رئيس الجمعية والسفير الرفاعي، بجولة في المستشفى شملت بعض أقسامه، وبخاصة مجمع الأسنان الجديد. ثم عُقد اجتماع حضره السفير، تم خلاله استعراض عمل الجمعية ومراكزها في سورية، وماهية التحديات التي تواجهها، ووضع الحلول المناسبة لها.يُذكر أن رئيس الجمعية، وأعضاء من المكتب التنفيذي، وصلوا إلى سورية بتاريخ 10/12/2022، ومكثوا فيها لغاية 13/12/2022، وكان في استقبالهم مدير عام الجمعية في البلد الشقيق.وفي السياق ذاته، افتتح رئيس الجمعية برفقة د. عاطف إبراهيم، مركز الزيتونة التابع للجمعية في مخيم خان دنون، الدي تم إنشاؤه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.وبمناسبة الذكرى 54 لتأسيس الجمعية، أقيم احتفال مركزي في العاصمة السورية دمشق، تحت رعاية سفير دولة فلسطين في سورية، قدمت خلاله فرقة "يائيل" للمسرح الراقص، عرضًا فنيًا بعنوان: "لحظة"، تناولت تاريخ تأسيس الهلال الأحمر الفلسطيني، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.وقبل مغادرة رئيس الجمعية والوفد المرافق له سورية، زار برفقة د. عاطف إبراهيم مراكز الجمعية في مخيمي حندرات والنيرب في محافظة حلب، وجال فيهما، واستمع من سكانهما، وشكرهم على جهودهم التطوعية في تسهيل أعمال الجمعية في المخيمين.