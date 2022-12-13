"بكدار" يستلم مشروع بناء طابق لمديرية صحة وعيادات طوباس بقيمة 423 ألف دولار

رام الله - دنيا الوطنأعلن المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار"، عن استلامه لأعمال تنفيذ مشروع بناء طابق أول لمبنى مديرية صحة وعيادات طوباس، بقيمة 423 ألف دولار، بتمويل من صندوق الأقصى، وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية.ويشتمل المشروع على بناء وتشطيب طابق أول في مديرية الصحة وعيادات طوباس بمساحة إجمالية 822 م2، ويضم الطابق قاعة إجتماعات، وقسم الطب الخاص، وغرفة لمدير المركز، وقسم شؤون الموظفين، والتأمين الصحي، وقسم البيئة، وقسم المحاسبة، وقسم التمريض، والصيدلة، والأرشفة، والتثقيف الصحي، وأقسام وغرف إدارية أخرى.الهدف المباشر لإنشاء وتجهيز هذا الطابق فصل الأقسام الإدارية عن العيادات، حيث سيتم استغلال الطابق الأرضي القائم لاستقبال المراجعين والجمهور وغرف الفحص والعيادات والصيدلية وإبقاء الطابق الأول الجديد للأمور الإدارية.