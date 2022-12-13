بسبب قضية فساد مرتبطة بقطر.. تجريد مسؤولة أوروبية كبيرة من منصبها

بأغلبية 625 صوتا مقابل صوت واحد معارض، وامتناع عضوين عن التصويت،





يأتي ذلك بعد اتهامها وآخرين، بتلقي أموال من قطر مقابل منح الدولة الخليجية، تأثيراً على القرارات السياسية في بروكسل، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وكانت الموافقة على قرار تجريد كايلي من مهامها كواحدة من 14 نائبا لرئيس البرلمان الأوروبي تتطلب موافقة أغلبية الثلثين.





ومن جهتها، نفت كايلي ارتكاب أي مخالفات، وبالمثل فعلت قطر.



رام الله - دنيا الوطنصوت البرلمان الأوروبي الثلاثاء، لصالح تجريد إيفا كايلي نائبة رئيسته من منصبها.