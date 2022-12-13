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دولي

بسبب قضية فساد مرتبطة بقطر.. تجريد مسؤولة أوروبية كبيرة من منصبها

بسبب قضية فساد مرتبطة بقطر.. تجريد مسؤولة أوروبية كبيرة من منصبها
تجريد نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي من منصبها بسبب الفساد
رام الله - دنيا الوطن
بأغلبية 625 صوتا مقابل صوت واحد معارض، وامتناع عضوين عن التصويت، صوت البرلمان الأوروبي الثلاثاء، لصالح تجريد إيفا كايلي نائبة رئيسته من منصبها.

يأتي ذلك بعد اتهامها وآخرين، بتلقي أموال من قطر مقابل منح الدولة الخليجية، تأثيراً على القرارات السياسية في بروكسل، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وكانت الموافقة على قرار تجريد كايلي من مهامها كواحدة من 14 نائبا لرئيس البرلمان الأوروبي تتطلب موافقة أغلبية الثلثين. 

ومن جهتها، نفت كايلي ارتكاب أي مخالفات، وبالمثل فعلت قطر.

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