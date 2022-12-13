التميمي يطلع السفير المصري على التطورات الفلسطينية





وأكد على دور جمهورية مصر العربية وأهميته في مواجهة ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات خطيرة ومتكررة في كل أنحاء الوطن وفي القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص.



من جانبه، أكد السفير المصري على موقف بلاده الثابت والمتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.









رام الله - دنيا الوطنأطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمه التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، اليوم الثلاثاء، السفير المصري لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.واستعرض التميمي خلال اللقاء، الذي عقد بمكتبه بمدينة رام الله، توجهات القيادة الفلسطينية وموقفها الثابت من ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية والاستيطانية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وتكثيف الجهود والمساعي بهذا الاتجاه.