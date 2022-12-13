تفاصيل اجتماع الشيخ مع المنسق الخاص لعملية السلام

رام الله - دنيا الوطنبحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، آخر التطورات الميدانية والسياسية في فلسطين.ووضع الشيخ خلال اللقاء، الذي عقد بمكتبه برام الله، المبعوث الأممي في صورة الاعتداءات الوحشية اليومية لجيش الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا الفلسطيني، والاستمرار في اقتحام المدن، والقرى، والمخيمات الفلسطينية، وقتل الأبرياء، كما حصل يوم أمس مع الطفلة جنى زكارنة في جنين.وطالب الشيخ الأمم المتحدة بضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، وإنهاء الظلم التاريخي الواقع عليه، وفق القانون الدولي.