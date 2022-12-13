المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية يُعلق على حادثة استشهاد الفتاة زكارنة

علّق المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية، في القدس، على حادثة استشهاد الفتاة جنى زكارنة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في جنين.



وقال المكتب في تصريح نشره عبر حسابه على (تويتر): "نعرب عن خالص تعازينا لعائلة الفتاة المراهقة التي قتلت".



وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقاً. نأمل أن نرى مساءلة في هذه الحالة"، مجدداً التأكيد على ضرورة أن "تتخذ جميع الأطراف خطوات لتهدئة الوضع".



واستشهدت الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاماً) بعد إصابتها برصاصة في الرأس، أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين.







رام الله - دنيا الوطن