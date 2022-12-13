مباشر | مونديال قطر: صراع رباعي للوصول إلى نهائي كأس العالم


شؤون فلسطينية

إدارة سجون الاحتلال تصعّد من عمليات الاقتحام ووتيرة التفتيشات بحقّ الأسرى

إدارة سجون الاحتلال تصعّد من عمليات الاقتحام ووتيرة التفتيشات بحقّ الأسرى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ إدارة سجون الاحتلال صعّدت مؤخرًا من وتيرة عمليات الاقتحام والتفتيشات للأقسام والزنازين (الغرف)، التي يقبع فيها الأسرى، وذلك مقارنة مع الأشهر القليلة الماضية، وكان آخرها في قسم (22) في سجن "عوفر".

وبيّن نادي الأسير أنّ عمليات الاقتحام طالت مؤخرًا غالبية السّجون، منها:(النقب، ومجدو، وهداريم، وريمون، وعوفر)، حيث سُجل اقتحامين لسجن "هداريم "منذ أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، كما سُجل على الأقل ثلاث عمليات اقتحام في سجن "عوفر"، عدا عن حالة التوتر المستمرة مؤخرًا في قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، وتصاعدها في ظل استمرار إدارة السّجون بتجاهل مطالبهن.

ويشهد سجن "النقب الصحراوي" مؤخرًا عمليات تفتيش مكثفة، وهو يُعتبر من أكبر السّجون من حيث عدد الأسرى القابعين فيه، حيث رافق عمليات الاقتحام والتفتيش، عمليات تخريب واسعة لمقتنيات الأسرى، ومصادرة للبعض منها، وكان من ضمنها مصادرة الانتاجات المعرفية للأسرى، وطال ذلك أدوات يستخدمها الأسرى لممارسة الرياضة، كما وفرضت العزل الإنفراديّ بحقّ أسرى، ونقلهم تعسفيًا إلى سجون أخرى.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ عمليات الاقتحام تُعتبر إحدى أبرز السّياسات الثّابتة التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، بهدف ضرب أي حالة من "الاستقرار" وفرض مزيد من السّيطرة والرقابة عليهم، ويمتد ذلك للمساس بالبنية التّنظيمية التي تعتبر الأساس في إدارة الحياة الاعتقالية للأسرى.

وتابع نادي الأسير أنّ هذه السّياسة ليست بالجديدة إلا أنّ تصاعدها في الوقت الراهن، يمثل مؤشرًا، على أنّ إدارة السّجون وأجهزة الاحتلال بكافة مستوياتها، تحاول أن تلائم إجراءاتها وسلوكها مع المناخ المتطرف الجديد الذي أفرزته الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

من الجدير ذكره أنّه ومنذ عام 2019، شهد الأسرى مجموعة من الاقتحامات التي كانت الأعنف منذ أكثر من عشر سنوات، وخلالها أُصيب العشرات من الأسرى بإصابات بدرجات مختلفة واستخدمت إدارة السّجون في حينه، كافة أنواع الأسلحة، للتنكيل وقمع الأسرى.

أخبار ذات صلة

الوزير غنيم يبحث مع ممثلة منظمة (يونيسيف) المشاريع المستقبلية

الوزير غنيم يبحث مع ممثلة منظمة (يونيسيف) المشاريع المستقبلية

منصور يبعث ثلاث رسائل متطابقة لمؤسسات المجتمع الدولي حول العنف الإسرائيلي

منصور يبعث ثلاث رسائل متطابقة لمؤسسات المجتمع الدولي حول العنف الإسرائيلي

اللجنة الأوروبية الفلسطينية تبحث توقيع الاتفاقية المالية لعام 2022

اللجنة الأوروبية الفلسطينية تبحث توقيع الاتفاقية المالية لعام 2022

&#34;المرور&#34; بغزة تنشر تنويهًا للمواطنين بشأن إغلاق عدد من الشوارع غدًا

"المرور" بغزة تنشر تنويهًا للمواطنين بشأن إغلاق عدد من الشوارع غدًا

الاحتلال يعتقل مواطنًا من طوباس

الاحتلال يعتقل مواطنًا من طوباس

الجامعة العربية: آن الأوان لإنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية

الجامعة العربية: آن الأوان لإنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية

مصرع مواطنة في حادث سير ذاتي بالخليل

مصرع مواطنة في حادث سير ذاتي بالخليل

غزة: &#34;العمل&#34; توقع اتفاقية لافتكاك شهادات الطلبة الجامعية

غزة: "العمل" توقع اتفاقية لافتكاك شهادات الطلبة الجامعية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنًا من طوباس

الاحتلال يعتقل مواطنًا من طوباس

افتتاح قسم جديد للهلال الأحمر بمستشفى يافا الجراحي بدمشق ومركز الزيتونة بمخيم خان دنون

افتتاح قسم جديد للهلال الأحمر بمستشفى يافا الجراحي بدمشق ومركز الزيتونة بمخيم خان دنون

اشتية يلتقي وفداً من المخرجين والسينمائيين الفلسطينيين

اشتية يلتقي وفداً من المخرجين والسينمائيين الفلسطينيين

&#34;بكدار&#34; يستلم مشروع بناء طابق لمديرية صحة وعيادات طوباس بقيمة 423 ألف دولار

"بكدار" يستلم مشروع بناء طابق لمديرية صحة وعيادات طوباس بقيمة 423 ألف دولار

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تشيد بمبادرة الملك عبد الله الثاني إطلاق وقفية &#34;المصطفى&#34; بحضور الرئيس عباس

"الإسلامية المسيحية" تشيد بمبادرة الملك عبد الله الثاني إطلاق وقفية "المصطفى" بحضور الرئيس عباس

التميمي يطلع السفير المصري على التطورات الفلسطينية

التميمي يطلع السفير المصري على التطورات الفلسطينية

تفاصيل اجتماع الشيخ مع المنسق الخاص لعملية السلام

تفاصيل اجتماع الشيخ مع المنسق الخاص لعملية السلام

أبو هولي: ذوو الإعاقة هم ضحايا للاحتلال

أبو هولي: ذوو الإعاقة هم ضحايا للاحتلال

منوعات

شاهد.. شيرين رضا تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن حفل زفاف ابنتها

شاهد.. شيرين رضا تثير الجدل بسبب تصريحاتها عن حفل زفاف ابنتها

بالصور.. أحلام تعلّق على تصريحات حنان شوقي حول تقبيل يد زوجها

بالصور.. أحلام تعلّق على تصريحات حنان شوقي حول تقبيل يد زوجها

أول صورة لفرح يوسف بعد خضوعها لجراحة دقيقة

أول صورة لفرح يوسف بعد خضوعها لجراحة دقيقة

بالصور.. حسين الجسمي يعلن عقد قرانه

بالصور.. حسين الجسمي يعلن عقد قرانه

شاهد.. نانسي عجرم وابنتها يشعلان التفاعل بطرافتهما في دبي

شاهد.. نانسي عجرم وابنتها يشعلان التفاعل بطرافتهما في دبي

ثنائيات مميزة في موسم المسلسلات التركية القادم

ثنائيات مميزة في موسم المسلسلات التركية القادم

لأسباب أمنية.. إلغاء حفل نجمة عالمية

لأسباب أمنية.. إلغاء حفل نجمة عالمية

بعد نشره فيديو من جزر المالديف.. محمد الترك يثير الجدل حول زواجه للمرة الثانية

بعد نشره فيديو من جزر المالديف.. محمد الترك يثير الجدل حول زواجه للمرة الثانية

سلاف فواخرجي توجّه رسالة من القلب لشيرين عبد الوهاب

سلاف فواخرجي توجّه رسالة من القلب لشيرين عبد الوهاب

طفلة بعمر الست سنوات تطلب من نانسي عجرم طلباً غريباً

طفلة بعمر الست سنوات تطلب من نانسي عجرم طلباً غريباً

عربي

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين

القاهرة: انطلاق اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة بمشاركة فلسطين

مذكرة التعاون في مجال الطاقة بين الإمارات وتركيا تدخل حيز التنفيذ

مذكرة التعاون في مجال الطاقة بين الإمارات وتركيا تدخل حيز التنفيذ

السوداني: العراق هي حاضنة مهمة للطوائف والمكونات الأصيلة في كيانه

السوداني: العراق هي حاضنة مهمة للطوائف والمكونات الأصيلة في كيانه

الأردن وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك

الأردن وتركيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك