اشتية: إحياء حل الدولتين بحاجة إلى ضغط أمريكي جاد على إسرائيل

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، وفدا من رجال وسيدات الأعمال الأمريكيين، ضمن المجلس الوطني لتمكين ذوي البشرة السوداء، حيث أطلعهم على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا، وعلى فرص وممكنات الاستثمار بفلسطين.وقال رئيس الوزراء: "إسرائيل تفرض حالة فصل عنصري "أبارتهايد" بالأمر الواقع والتشريع، وهو أمر وثقته تقارير لمؤسسات دولية مثل هيومان رايتس ووتش وامنستي وكذلك إسرائيلية مثل بتسيلم".وتابع: "الانخراط الدولي والشعبي لحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي والقرارات الأممية كان له دور حاسم بإنهاء الأبارتهايد في جنوب افريقيا، ويجب استخدام نفس الأدوات مع الاحتلال في فلسطين".وأضاف رئيس الوزراء: "احياء حل الدولتين والحفاظ عليه هو بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وهذا بحاجة إلى ضغط أمريكي جاد على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها من قتل واعتقال لأبناء شعبنا ومصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والتي تساهم في تصعيد الأوضاع وتدمير لحل الدولتين".وقال اشتية: "الأزمة والعجز المالي الذي نواجهه هو نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة وغير القانونية من أموالنا، بالإضافة إلى السيطرة على مقدراتنا ومواردنا الطبيعية وحرماننا من استغلالها خاصة في المناطق المسماة "ج"".وتابع: "إن الإمكانيات الاستثمارية في فلسطين عالية، رغم أننا نقبع تحت الاحتلال، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والزراعة، وقد سنت الحكومة قوانين تشجع الاستثمار سواء كان ذلك قانون تشجيع الاستثمار او قانون الشركات".