مذكرة التعاون في مجال الطاقة بين الإمارات وتركيا تدخل حيز التنفيذ

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الثلاثاء، قرار التصديق على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، لتدخل حيز التنفيذ.ووفق ما نشرته وكالة (الأناضول)، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقع على مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي البلدين يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في العاصمة أنقرة.وبحسب ما جاء في مذكرة التفاهم، فإن الهدف منها هو وضع إطار لتطوير التعاون وحسن النية بين البلدين في مجال الطاقة وتسهيل تبادل المعلومات التقنية والمشورة والمهارات والخبرات، وستتم مناقشة الفرص والتحديات في مجال الاستثمار في النفط والغاز واستخراجهما ومعالجتهما ونقلهما.وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وقعت تركيا والإمارات 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، بحضور الرئيس أردوغان، وضيفه ولي عهد أبو ظبي (آنذاك)، رئيس الدولة الحالي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.ووقع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، ووزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.