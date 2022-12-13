السوداني: العراق هي حاضنة مهمة للطوائف والمكونات الأصيلة في كيانه

وقال السوداني إن العراق يشكل حاضنة مهمة للطوائف، وإن التعددية منحت قوة للبلاد، مضيفًا أنه استمع إلى "شرح عن واقع الصابئة المندائيين في العراق، وبعض مشاكل التي واقعهم المعاشي والاجتماعي، كما تقدموا للسوداني بمقترحات توفر لهم المساعدة، ووعد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذها"، وفق ما نقل موقع (سبوتنيك بالعربي).



وشدد السوداني على أن "بلاده هي حاضنة مهمة للطوائف والمكونات الأصيلة في كيانه، كما أن هذا التنوع والتعددية منحتا قوة وتميزا للبلد، مؤكدًا على أن الحكومة تضع نصب أعينها حماية الأقليات، بما يحفظ حقوقهم كجزء لا يتجزأ من المجتمع العراقي".



يذكر أن الصابئة المندائيون كانوا قد عاشوا على أرض العراق وتفرقوا بين محافظات بغداد والبصرة وميسان وسوق الشيوخ والناصرية، وعرفوا بمهارتهم في صياغة الذهب والنقش على الفضة والحدادة والنجارة وصناعة القوارب وآلات الحصاد، كما احتكروا مهارات أخرى لفترة قد تمتد إلى ما قبل العصر العباسي.



ويعتقد الصابئة المندائيون "أنهم أقدم ديانة سماوية على وجه الأرض وإن كتبهم هي صحف سادة البشر الأولين آدم وشيث وإدريس ونوح"، كما أن لهم أبجدية خاصة وهي اللهجة المندائية متفرعة من اللغة الآرامية الشرقية ويقيمون شعائرهم وطقوسهم الدينية بهذه اللغة.





رام الله - دنيا الوطنأصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإثنين، بيانًا على أن التنوع والتعددية في المجتمع منحت قوة وتميزًا للعراق، ومناقشته مع رئيس الطائفة والعالم الشيخ ستار جبار الحلو في أبرز المشاكل التي تواجههم.