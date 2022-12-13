إذاعة الجيش: السياسة والقرارات تجاه غزة ستبقى بيد وزير الجيش ولن تنقل لسموتريتش

رام الله - دنيا الوطنقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن السياسة المدنية تجاه غزة ستبقى في يد وزير الجيش الذي سيواصل تحديد سياسة العمال الذين يدخلون من القطاع والبضائع التي تمر عبر المعابر.وأوضحت الإذاعة أن هذا الأمر سيبقى على الرغم من الاتفاق على نقل صلاحيات منسق عمليات الحكومة في المناطق والإدارة المدنية إلى عضو (كنيست) الوزير في الحكومة الجديدة بتسلئيل سموتريتش.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، قد قرر منح رئيس حزب (الصهيونية الدينية) بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات خطيرة في حكومته المرتقبة، تشمل تصاريح البناء في المستوطنات وتنظيم البؤر الاستيطانية من خلال مسح الأراضي، بالإضافة إلى منح تصاريح العمل للفلسطينيين، أي أنه سيتولى مهام الإدارة المدنية وهو دور تابع لوزير الجيش.