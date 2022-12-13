انتخاب ياريف ليفين رئيسًا مؤقتًا للكنيست الإسرائيلي

وانتخب ليفين الذي أشغل بالسابق منصب رئيس الكنيست خلفًا للرئيس المنتهية ولايته، ميكي ليفي من حزب (ييش عتيد)، ويأتي ذلك في أعقاب نجاح الليكود في جمع تواقيع 64 عضو كنيست من شركائه في الحكومة المقبلة، على طلب بهذا الشأن.



وقال لفين في في كلمة له عقب انتخابه من على منبر البرلمان "آمل أن ينهي الكنيست الـ25 كامل ولايته، وتشكيل حكومة قريبا، سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز مكانة الكنيست التي تضررت مؤخرا، وسنفعل كل شيء حتى يكون هناك أن تكون انتقالية لتمكين النظام الديمقراطي"، وفق تعبيره.



ويتطلع (الليكود) إلى تعيين رئيس جديد للكنيست، بهدف تمرير قوانين تتعلق بتعيين رئيس حزب (شاس)، أرييه درعي، وزيرا، ومنح صلاحيات واسعة لبن غفير في جهاز الشرطة، وسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا بحيث يمنعها من شطب قوانين يسنها الكنيست، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).



وانتخب ليفين رئيسًا للكنيست، وهو الدور الذي شغله من قبل، ولكن بشكل مؤقت فقط بعد أن وافق عليه أعضاء الكنيست في الحزب كمرشحهم في تصويت هاتفي مساء الأحد بناء على طلب من رئيس حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو.



ويأتي ذلك، بعد أن اتفقت الحكومتان المنتهية ولايتها والمقبلة في إسرائيل، على تأجيل التصويت لمنصب رئيس الكنيست الجديد ليوم واحد، ونقله إلى اليوم الثلاثاء الساعة العاشرة صباحًا.



