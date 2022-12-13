دولي

الأزمة الصينية التايوانية.. بكين ترسل قاذفات ذات قدرات نووية

الأزمة الصينية التايوانية.. بكين ترسل قاذفات ذات قدرات نووية
قاذفة طراز إتش-6
رام الله - دنيا الوطن
بعد أيام على حظر بكين دخول أي واردات تايوانية إضافية،  أعلنت تايوان، اليوم الثلاثاء، عن إرسال الصين عدداً قياسياً من القاذفات ذات القدرات النووية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، أن 21 طائرة دخلت "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تشمل 18 قاذفة من طراز "إتش-6" ذات القدرات النووية، وفق ما نقل موقع (الشرق).

وبحسب قاعدة بيانات تحتفظ بها (فرانس برس)، يمثّل ذلك حتى الآن أكبر طلعة يومية لقاذفات "إتش-6" منذ بدأت تايبيه إصدار بيانات التوغلات اليومية في أيلول/سبتمبر 2020.

وتعد "إتش-6"، قاذفة الصين الرئيسية بعيدة المدى، وبإمكانها نقل حمولات نووية. ونادراً ما ترسل الصين أكثر من خمس قاذفات "إتش-6" في يوم واحد، لكن الطلعات ازدادت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

يأتي ذلك بعد ساعات من بحث وفد أميركي رفيع المستوى زار الصين، الأحد والاثنين، سبل تحسين العلاقات الثنائية وقضية تايوان "الحساسة" مع مسؤولين صينيين، بحسب وزارة الخارجية الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين إن الاجتماع تطرّق إلى ملف تايوان، والذي يعد موضع خلاف بين بكين وواشنطن.

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