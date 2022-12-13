فتح صناديق اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طوباس





رام الله - دنيا الوطنانطلقت، اليوم الثلاثاء، عملية الاقتراع لانتخابات غرفة تجارةوصناعة محافظة طوباس.وحسب اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، فتحت صناديق الاقتراع أمام 388 ناخباً لانتخاب 13 عضواً لمجلس إدارة الغرف التجارية.ويتنافس في العملية الانتخابية التي تجرى في مقر الغرفة التجارية، 27 مرشحاً على عضوية المجلس في حين تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الرابعة مساء.وتأسست غرفة تجارة وصناعة طوباس في عام 1999 لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها.وأجريت انتخابات في غرف محافظتي أريحا والأغوار، وبيت لحم، وبالتزكية في غرف محافظات دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، من أصل 18 غرفة.وبينت اللجنة أنه سيتم استكمال العملية الانتخابية في بقية الغرف التجارية في محافظات الوطن كافة، بما فيها العاصمة المحتلة القدس حسب الجدول الزمني المحدد.