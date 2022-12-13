بينهم أربعة أشقاء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين بينهم مدرس غرب جنين.





وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: المدرس ماهر تحسين عابد من بلدة كفر دان، ومحمد أبو السعيد العبيدي من السيلة الحارثية، وقتيبة راتب الرفاعي من قرية رمانة، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.





وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين من محافظة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمود عناية (42 عاما)، وعبد الهادي شبيطة (36 عاما)، وحامد سليم (35 عاما) من بلدة عزون، وأدهم رفيق شواهنة (37 عاما) من بلدة كفر ثلث، بعد دهم وتفتيش منازلهم.





كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة شبان من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد الرحمن علاء الجعبري، ومثنى القواسمة، وبراء غزال، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها في مدينة الخليل.

من جهته، أوضح الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يحيى فلاح حمدي ابو مارية (26 عاما) على مدخل بيت أمر، واقتادوه إلى معسكر جيش الاحتلال في مستوطنة "عصيون" شمال الخليل.

وبالتزامن مع اقتحام بلدة بيت أمر، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت صوب أصحاب المركبات العمومية والخاصة.

وفي السياق ، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت امر وسعير وحلحول، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 21 مواطناً.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين من محافظة بيت لحم بينهم أربعة أشقاء.واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء زكي، ومحمد، وموسى، ويونس يوسف زكي ديرية، وعماد محمد عليان طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، إضافة إلى باسل خليل سجدية من مخيم الدهيشة بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطناً من بلدة طمون جنوب شرق طوباس.وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمار محمد علي أحمد بني عودة (35 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه.إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فتى من مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عبد الرحمن عزات (16 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة كفر نعمة غرب رام الله.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد غالب زيدان، وأحمد أبو عادي، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.